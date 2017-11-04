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首頁 > 婉君推

2017年10月台灣新車市場銷售Top 10

2017/11/04 08:30

第一名完全沒有懸念，當然還是豐田Corolla Altis車系。（和泰汽車提供）〔記者方維鐸／台北報導〕今年10月份國內新車掛牌數達到了15,685輛要較去年同期成長了1%，而前10個月的新車累積銷售量達到36,2016輛，要比去年成長了0.7%，其中進口車的銷售比例來到了41.1%，整體市佔率要比去年足足成長8.5%。

進口的Mazda CX-5在10月掛牌了864輛，單月銷售排名超越自家Mazda3，擠上第八名。（台灣馬自達汽車提供）進口車銷售比例成長的現象也反映在10月份新車銷售Top 10上，除了一向都名列前茅的豐田RAV4及Top 10排行榜的常客Mazda3兩款進口車外，連續第二個月打入Top 10的Mazda CX-5本月也擠下了自家Mazda3，站上第八名位置。

Luxgen U5本月以960輛的掛牌數衝上國內新車銷售排行榜第六名。（Luxgen提供） 此外，第2個月進榜的Luxgen U5本月以960輛的掛牌數，超越了同屬國產小型Crossover的本田HR-V，表現十分亮眼，也意味著此一產品級距的市場前景相當被看好。本田新CR-V以1,241輛的成績繼續蟬聯國產SUV銷售冠軍，單月銷售排名則位居第四名。（Honda Taiwan提供）

第一名  豐田Corolla Altis    3,017輛

第二名  豐田RAV4         1,629輛

第三名  日產Tiida          1,317輛

第四名  本田CR-V          1,241輛

第五名  豐田Sienta         1,020輛

第六名  Luxgen U5          960輛

第七名  本田HR-V          875輛

第八名  Mazda CX-5         864輛

第九名  Mazda3            828輛

第十名  豐田Yaris           746輛

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