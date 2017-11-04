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什麼招式都試過了 李毓芬體驗超MAN吻技好害羞

2017/11/04 07:44

李毓芬（右）在電梯裏被黃仁德強吻（左），羞紅雙頰。（東森提供）〔記者蕭方綺／台北報導〕李毓芬在台視、東森《我和我的四個男人》中，與黃仁德和嚴爵的感情發展，讓觀眾一直猜不透她究竟要如何選擇。劇中李毓芬分別與黃仁德和嚴爵見面，終於決定對兩人慎重「告白」，卻在觀眾以為終於要知道女主角心中所屬的時候，嚴爵竟出了車禍、黃仁德奶奶又淚求她接受孫子的感情，讓觀眾完全猜不透劇情會如何發展。

李毓芬（右）在電梯裏被黃仁德強吻（左），羞紅雙頰。（東森提供）李毓芬在劇中一直念著初戀情人嚴爵，與黃仁德相遇後似乎也逐漸對他動心，讓兩邊支持觀眾一路猜想她最終會情歸何處。許孟哲說其實連他們拍攝時都不知道結局，還曾開玩笑對嚴爵說過：「沒關係啊！反正嚴爵有我、黃仁德有丈母娘王彩樺嘛！」

李毓芬日前在官方粉絲團發布了一張與黃仁德躺在床上的唯美對視照，立刻引起觀眾與粉絲暴動。黃仁德更在電梯中霸氣總裁上身，先是甜言蜜語：「是不是想我？是不是希望我吻妳？」再一把將李毓芬擁入懷中吻下去，讓「易盛派」觀眾直喊「拜託在一起！」李毓芬更害羞笑說雖然和黃仁德吻戲、床戲、公主抱都已經拍過了，但2人是第一次拍這麼MAN的吻戲，所以拍完當下超害羞。

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