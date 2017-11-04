「許老三」只考15分 小S放鞭炮慶祝理由超有梗
2017/11/04 07:32
小S是另類媽咪，不照牌理出牌。（《vogue》雜誌提供）〔記者蕭方綺／台北報導〕小S徐熙娣帶著3個女兒一起登上台灣版《Vogue雜誌》封面，她談到3個女兒當中，許老三最有觀眾緣，累積不少人氣，卻也是最常被姊姊們投訴的小搗蛋，不過小S一視同仁，不在乎孩子分數，只在乎是否「孝順」、「有愛心」，結果就被女兒們反問：「那如果只考15分呢？」小S說：「我馬上放鞭炮，因為太厲害了，這麼多選擇題和是非題，居然只猜到15分，這應該也很難吧。」
三姐妹個性迥異，平常生活吵吵鬧鬧。（《vogue》雜誌提供）她也拿動物比喻女兒們的性格，大女兒像樹懶、二女兒個性又像兔子又像小雞，至於許老三，小S則稱：「她完全就是在荒野中剛出生的一匹小野狼，不不，不是野馬，是野狼，她吃生肉的。就是看起來狀似可愛，但當你惹到她的時候，就會知道她的厲害了。」
小S（右二）疼愛三個女兒，認為她們是她最大驕傲。（《vogue》雜誌提供）此外，她說3個女兒是自己最大的驕傲，也是最棒的禮物，她坦言一直很期待和女兒到國外大學唸書，表示：「學英文和上大學，是我從小就很想要做的事，可是當年的大學是真的考不上，所以如果能跟女兒一起的話，我覺得會很棒。」
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