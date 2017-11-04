（影音）劉以豪吻後就落跑 女主角嬌嗔抗議啦

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉以豪昨出席KKTV新戲《瑪麗蘇遇上傑克蘇》記者會，談到劇中再度詮釋默默守護的暖男，但他其實相當害羞，雖出道近10年，拍過不少吻戲，但每次和女主角有親密戲就會顯得侷促不安，且拍完吻戲後就立刻逃走，寧可躲到工作人員身後，一起看回放影片，硬生生將女主角留在原地，事後還被女主角抗議：「怎麼就飛走了呢？留我一個人！」才覺得太失禮。

劉以豪出席KKTV《瑪麗蘇遇上傑克蘇》新戲記者會。（記者宋志雄攝）但他說3年前和郭雪芙合作《喜歡．一個人》卻沒有這樣害羞症頭，歸咎原因是2人當時有各式各樣的吻戲，加上拍攝時間長，讓慢熟的2人也不知不覺熟稔，他靦腆笑說：「吻到最後變成『右手牽左手』，超級沒感覺。」

他坦言《瑪麗蘇》的劇中角色和自己個性很相似，首度到中國拍戲，他也接受不少震撼教育，聽到有對手演員小他11 歲，讓他有「鮮肉不再」的感嘆，還因和演員們打撞球培養感情，沒想到卻技不如人，輸了好幾餐宵夜、早餐，直呼之後要好好練球技，再回頭跟大家車拚一下。 劉以豪出席KKTV《瑪麗蘇遇上傑克蘇》新戲記者會。（記者宋志雄攝）

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