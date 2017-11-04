蘇晏霈日本獻處女秀 嗑海鮮補身狂被誇

蘇晏霈主持處女秀，跑到日本，還惡補日文。（民視提供）〔記者蕭方綺／台北報導〕民視花旦蘇晏霈首次主持節目《日本環東北單車之旅第二彈》，笑說：「這是我處女主持秀，還人生第一次去日本，第一次要騎單車65公里，我應該是演藝圈最勇敢的傻妹，我一聽到是日本東北的宮城縣，是海嘯受災重地，恢復得很快，也在發展觀光，一聽就熱血沸騰，騎三天三夜都沒關係。」

蘇晏霈（左）主持處女秀騎單車65公里，讓她熱血沸騰。（民視提供）決心為國爭光，蘇晏霈私下特訓騎車3個多禮拜，同時惡補日文，參考許多演藝圈前輩的主持方式，蘇晏霈透露：「當時拿到主持腳本像是厚厚的一本書，我在飯店用手機一個字一個字翻譯，土法煉鋼做足功課。」

她說自己真的是輕鬆愉快的心情完成65公里的賽程，四周不僅有美麗風景圍繞，當地居民還拿著旗子為所有單車騎士加油，氣氛溫馨。騎車過程中碰到下雨，蘇晏霈不怕妝花掉，沒穿雨衣，中途站有大干貝可以享用，一口氣吃了2個，還與日本知名藝人宇藤鈴木、LiLiCo分享，豪邁又直爽的她成為整場大賽的焦點，現場訪問拍攝時，有年輕車友在旁直誇她「卡哇伊」，並且要求合照，讓蘇晏霈特別開心。

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