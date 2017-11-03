（影音專訪）公主命戴愛玲當過「飯局妹」 南韓司機喊她王祖賢

〔記者陳慧玲／台北報導〕最近戴愛玲推出《了不起寂寞》，也唱了新歌《公主命》，她有排灣族公主身分，媽媽以前還是頭目，她說從小就能感覺到其他同學對她的「敬畏」，努力瘦身成功，戴愛玲笑說去南韓搭計程車，她很喜歡和陌生人聊天，沒想到司機竟把以為她是王祖賢，讓她樂歪。 戴愛玲對愛情仍有憧憬。（記者宋志雄攝）

戴愛玲好勝心強，談到以前當班長，沒考第一名會哭，成績好到會被叫進校長室和校長一起吃飯，被經紀人開玩笑虧：「從小就是『飯局妹』！」 戴愛玲推出新專輯，努力維持身材。（記者宋志雄攝）

以前戴愛玲家中開機車行，她喜歡坐在收銀台旁邊寫功課邊看電視，有些男生想到店裡接近她，當頭目的媽媽就會現身坐鎮，威嚴氣勢讓男生不敢造次。雖然戴愛玲和交往3年的男友分手，但談到不會害怕愛情，喜歡個子高的男生，站在一起可以有小鳥依人感覺。

戴愛玲坦言，偶爾會有公主病，回家會叫姪子、姪女幫她踩背，以前也曾半夜叫男友去買鹽酥雞給她吃，還說：「買到就大加分！」但她現在為了保持身材，忌口鹽酥雞和珍珠奶茶。她也難忘以前到麵包店打工，被叫去發傳單，曬一整天太陽受不了，做一天就不做了，笑說：「我以前在家都吹冷氣嘛！」

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