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鳳凰女不甩美魔女稱號 「內在涵養才獨一無二」

2017/11/03 22:41

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡影后「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲在電影《奇蹟男孩》飾演慈母，陪著兒子奧吉經歷27次手術，當他因佈滿疤痕的臉感到自卑，她以母愛解開他心中的結。她也透露積極爭取該片演出，全為了告訴她的孩子：「奧吉的勇氣像是漣漪一樣，影響了許多人，而你有決心就能像奧吉一樣，只要你挺身向前，勇敢做自己。」茱莉亞羅勃茲爭取演出電影《奇蹟男孩》，自爆第一次看到故事就落淚。（甲上提供）

茱莉亞今年4月被美國《時人》雜誌第5度評選為「全球最美麗女性」，卻坦言不甩「美魔女」稱號，更引用了《奇蹟男孩》片中台詞：「我們的臉就是一張地圖，一步一腳印，紀錄妳走過的路，經歷過的人生。」她表示每個人都該為自己走過的生命歷程感到驕傲，更向女孩們喊話不要花太多時間挑外貌的缺陷，「因為內在的涵養才是讓妳獨一無二的關鍵」。茱莉亞羅勃茲（右）在電影《奇蹟男孩》和天才童星雅各特蘭布雷有動人對手戲。（甲上提供）

電影描述一個遺傳罕見基因，天生臉部有殘缺的男孩奧吉，一出生醫生就斷定他活不過三個月，但奧吉卻憑著旺盛的生命力活了下來，經過大大小小的面部整容手術，他逐漸朝「正常人」的路走去，但五官仍然非常扭曲，像有人用大鉗子把他的臉從中間壓扁。

小時候，他不論走到哪都戴著一頂太空人頭盔，因為唯有躲在頭盔之下，才不會引來別人異樣的眼光。十歲這一年，奧吉第一次踏進學校，進入了醜的、胖的、和別人稍有不同就會被霸凌的殘酷青春期。就在他即將融入新學校之際，一場萬聖節的惡作劇把奧吉的自信打到谷底。惡作劇背後的真相究竟是什麼？《奇蹟男孩》12月1日在台上映。

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