（影音）看畫聽故事都充滿正能量 90歲阿嬤王陳明珠首個展

〔記者凌美雪／台北報導〕「我不是畫家，我只是閒不住！」90歲阿嬤王陳明珠邊走邊領著來訪的人說，「我的故事看這個你就瞭解了。」人生已走了快一個世紀，拄著拐杖的阿嬤，腳步依舊讓人感覺「輕盈」，渾身散發著神采奕奕的活力。 日本歌曲改編的台語歌〈黃昏的故鄉〉，讓王陳明珠想起戒嚴時期台灣留學生在海外思念故鄉的情景，因此，嘗試以梵谷的畫風，畫了這幅有如赤焰般的太陽與燃燒的天空所照耀的田野。阿嬤說，這是她人生的回憶。（記者凌美雪攝）

有魚了！王陳明珠把鍋碗瓢盆及不要的砧板變畫布，件件精采。（記者凌美雪攝）90歲辦人生第一次個展，有點難以解釋，所以乾脆請女兒幫自己寫一篇簡介上展牆，除了自己的故事，其他的「阿嬤畫給你看」！

出生於台南鹽水鄉下，是家裡第8個女兒，因為算命的說她會帶來「弟弟」，才被家裡留下來，果然，她不僅招弟，而且天資聰慧，成為那個時代極少數讀到台南第二高女畢業的女性，然後嫁到更鄉下的柳營鄉，邊教小學邊持家並侍奉公婆；後因隨丈夫工作搬到台北而辭去教職，閒暇時間便到處學手藝，做包子、縫旗袍、插花、美髮等，最後誤打誤撞開了美容院。

女兒在美國擔任台灣婦女會會長，向母親「求畫」製成絲巾當紀念品，意外在海外打響王陳明珠的名聲。（記者凌美雪攝）60歲時，因為喜歡一幅黃君璧的畫作，但老公不同意她買，她心想，「不然乾脆自己畫好了。」就跑去社教館報名學畫，老師擔憂她沒基礎怕趕不上進度，一度想婉拒，她以「學不好可以留級」，於是被留下來學習。胡亂畫了一陣子，斷斷續續，想畫時，鍋碗瓢盆及不要的砧板都可以變畫布，親朋好友竟也喜歡，紛紛要去掛自己家裡。

王陳明珠年過90仍充滿學習欲望嘗試各種畫技。（記者凌美雪攝）直到4年前在路邊偶遇亂流藝術的朱榮培，進到他門下開始學「畫技」，從寫實到寫意，從媒材探索到色彩訓練，從抽象原創到模擬前輩畫家廖繼春的畫作，無所不學，倒也無一不美，無論是畫刀濃彩的堆疊或壓克力顏料的薄塗潑灑，阿嬤都以絕佳的色感，創造出繽紛愉悅且充滿自信與自在感的畫作，常常興之所至，不需半小時就可完成一件作品。

王陳明珠作品色彩繽紛而和諧。（記者凌美雪攝）有一天，一位愛好藝術的年輕人在臉書上看到阿嬤的畫，十分驚奇，力邀她舉辦個展，也因此，王陳明珠在她90歲生日這一年，開啟了人生第一次個展的資歷，在藍帝斯國際數位商務中心拐彎又轉向的長廊，如同她精彩而多變的人生轉折，鋪陳出一幅幅色彩豐富而和諧、充滿正能量的生命風景。

即日起至11月底展出，地址：台北市南京東路五段188號6樓A區。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。