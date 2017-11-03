限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

淡水河邊歌聲美 郭淑莉週末駐唱

2017/11/03 21:59

郭淑莉每月第一、第三個週末固定於「桂畫廊養生餐坊」駐唱。（郭淑莉提供）〔記者楊明怡／台北報導〕藝術家郭淑莉明（4）日和18日將在淡水「桂畫廊美食餐坊」演唱，聲音溫暖又富感染力的她，形容每次到桂畫廊駐唱都像「開同學會」，因為許多年紀差不多的客人，會一起沉浸在年輕時喜愛的歌曲中，不時有人點歌或上台演唱，氣氛自在又溫馨，就像朋友相聚一般。

「民歌之夜」最近成為「桂畫廊」的一大特色，由畫家方洵經營的「桂畫廊」，是可同時享受美景、藝術、家常料理的複合空間，也是藝文界、新聞界人士常聚會的私房餐廳，以方洵畫作布置的用餐空間靜謐中洋溢藝術氛圍，連駐唱歌手都是藝術家，固定每個月第一、第三個週末來演唱的郭淑莉正在「沾美藝術庭苑」舉辦個展；每個月第二、第四個週末來演唱的張弘奇既是陶瓷畫家，也是創作、編曲、主唱、演奏一手包辦的全才音樂人。

「桂畫廊」座落於淡水中正路，正對淡水河和觀音山。（桂畫廊養生餐坊提供）「桂畫廊」座落於淡水中正路，正對淡水河和觀音山，方洵常說，「這兒有淡水最美的一扇窗」，也喜歡在得空時手捧飲料眺望遠景，她用「媽媽的心」為餐廳設計了少油、少調味、C/P值超高的菜色，含前菜、主菜、（紅燒獅子頭、香煎鯖魚、三杯中卷、三杯雞4選2）、3樣鮮炒季節時蔬、主食、湯品、甜點、水果的民歌晚宴套餐一份500元。

桂畫廊養生美食餐坊「民歌之夜」現場共有40席，詳洽：02-2805-9111桂畫廊用餐環境優美。（桂畫廊養生餐坊提供）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
老公涉偷拍婚禮 章子怡委屈稱「已向喬妹道歉」 老公涉偷拍婚禮 章子怡委屈稱「已向喬妹道歉」
2017/11/03 12:26
柯以柔老公驚爆情緒崩潰 當眾暴哭 柯以柔老公驚爆情緒崩潰 當眾暴哭
2017/11/03 14:38
斯容砸200萬整形60次 終極長相曝光了 斯容砸200萬整形60次 終極長相曝光了
2017/11/03 20:03
老公偷吃翻案變誤會一場 柯以柔火大打臉 老公偷吃翻案變誤會一場 柯以柔火大打臉
2017/11/03 20:45
雙宋大婚眾星雲集 唯獨不見媒人趙寅成 雙宋大婚眾星雲集 唯獨不見媒人趙寅成
2017/11/03 13:47
和小三有「出軌定情物」？ 郭宗坤透過友人再說分明 和小三有「出軌定情物」？ 郭宗坤透過友人再說分明
2017/11/03 13:06
驚！資深音樂人心肌梗塞 昏迷指數只剩3 驚！資深音樂人心肌梗塞 昏迷指數只剩3
2017/11/03 16:27
（影音）柯以柔尪曾上康熙講「偷吃」 主持人小S這樣說... （影音）柯以柔尪曾上康熙講「偷吃」 主持人小S這樣說...
2017/11/03 15:48
婚後首發文 宋慧喬甜勾宋仲基「用愛祝福我們」 婚後首發文 宋慧喬甜勾宋仲基「用愛祝福我們」
2017/11/03 17:06
「被老婆趕出來」 郭宗坤向友人哭訴 ... 「被老婆趕出來」 郭宗坤向友人哭訴 ...
2017/11/03 13:36
謝金晶要爸放心去 豬哥亮卻託夢要「這個」 謝金晶要爸放心去 豬哥亮卻託夢要「這個」
2017/11/03 17:55
吳奇隆街頭指交劉詩詩 低調婉拒粉絲簽名 吳奇隆街頭指交劉詩詩 低調婉拒粉絲簽名
2017/11/03 15:07
奧斯卡影帝凱文史貝西 驚爆性侵《紙牌屋》劇組人員 奧斯卡影帝凱文史貝西 驚爆性侵《紙牌屋》劇組人員
2017/11/03 16:31
雙宋蜜月地點是這裡！宋慧喬機場等老公幸福現身 雙宋蜜月地點是這裡！宋慧喬機場等老公幸福現身
2017/11/03 16:22
他來自台灣！亞裔男帶台灣味登廚神國際舞台 他來自台灣！亞裔男帶台灣味登廚神國際舞台
2017/11/03 14:43
郭宗坤幫Moe備早餐 網友酸：老闆缺小三嗎 郭宗坤幫Moe備早餐 網友酸：老闆缺小三嗎
2017/11/03 17:00
名嘴酒駕肇事被捕 妻子發聲明道歉 名嘴酒駕肇事被捕 妻子發聲明道歉
2017/11/03 12:50
女星第一次赴日獻處女 眾日男驚喊「卡哇伊」 女星第一次赴日獻處女 眾日男驚喊「卡哇伊」
2017/11/03 19:04
郭宗坤講到小孩就爆哭 強調「我真的沒有變」 郭宗坤講到小孩就爆哭 強調「我真的沒有變」
2017/11/03 15:29
雙宋互換戒指太感人 朴寶劍哭紅眼仰頭忍淚 雙宋互換戒指太感人 朴寶劍哭紅眼仰頭忍淚
2017/11/03 14:35
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.