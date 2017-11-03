淡水河邊歌聲美 郭淑莉週末駐唱

郭淑莉每月第一、第三個週末固定於「桂畫廊養生餐坊」駐唱。（郭淑莉提供）〔記者楊明怡／台北報導〕藝術家郭淑莉明（4）日和18日將在淡水「桂畫廊美食餐坊」演唱，聲音溫暖又富感染力的她，形容每次到桂畫廊駐唱都像「開同學會」，因為許多年紀差不多的客人，會一起沉浸在年輕時喜愛的歌曲中，不時有人點歌或上台演唱，氣氛自在又溫馨，就像朋友相聚一般。

「民歌之夜」最近成為「桂畫廊」的一大特色，由畫家方洵經營的「桂畫廊」，是可同時享受美景、藝術、家常料理的複合空間，也是藝文界、新聞界人士常聚會的私房餐廳，以方洵畫作布置的用餐空間靜謐中洋溢藝術氛圍，連駐唱歌手都是藝術家，固定每個月第一、第三個週末來演唱的郭淑莉正在「沾美藝術庭苑」舉辦個展；每個月第二、第四個週末來演唱的張弘奇既是陶瓷畫家，也是創作、編曲、主唱、演奏一手包辦的全才音樂人。

「桂畫廊」座落於淡水中正路，正對淡水河和觀音山。（桂畫廊養生餐坊提供）「桂畫廊」座落於淡水中正路，正對淡水河和觀音山，方洵常說，「這兒有淡水最美的一扇窗」，也喜歡在得空時手捧飲料眺望遠景，她用「媽媽的心」為餐廳設計了少油、少調味、C/P值超高的菜色，含前菜、主菜、（紅燒獅子頭、香煎鯖魚、三杯中卷、三杯雞4選2）、3樣鮮炒季節時蔬、主食、湯品、甜點、水果的民歌晚宴套餐一份500元。

桂畫廊養生美食餐坊「民歌之夜」現場共有40席，詳洽：02-2805-9111 桂畫廊用餐環境優美。（桂畫廊養生餐坊提供）

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