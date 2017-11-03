小鮮肉天冷這樣穿 網友笑虧「保持鮮肉的秘方」

白敬亭現身機場時的時尚打扮，被網友捕捉後傳到網上。（翻攝自視覺中國微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星白敬亭長相清秀，以「男二」身分演出多部戲劇，因此得到「萬年男二」封號，近日他現身機場時被網友捕獲，照片上傳後迅速引起一番熱議，原來白敬亭時尚的破洞牛仔褲下，竟然穿著一件肉色的保暖褲，讓網友笑虧他是「一舉三得的穿法」、「保持鮮肉秘方」。

網友意外發現白敬亭的牛仔褲還又一件肉色保暖褲。（合成圖，翻攝自視覺中國微博）

照片中，白敬亭低調地戴著帽子、口罩，幾乎將整張臉都遮住，身穿黑色帽T、牛仔外套，下半身則是一條膝蓋處破洞的牛仔褲，不過眼尖的網友卻發現白敬騰的膝蓋異常的白，放大照片一看，原來在牛仔褲裡穿上了膚色褲子，讓原本時尚的妝扮，瞬間掉漆。網友打趣的說，這是「一舉三得的穿法」因為保暖褲一定是媽媽怕他冷要他穿的，這樣穿不僅能讓媽媽開心，又不讓自己受凍，還帶領了新的時尚潮流，還有網友表示「以後也可以這樣穿了！感謝白敬亭」、「膝蓋美白很重要」，沒想到一張「膚色保暖褲外漏」的照片意外引起討論。

白敬亭長相清秀，在多部偶像劇擔任「男二」角色。（翻攝自白敬亭IG）

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