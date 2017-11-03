（影音）林慧萍暌違7年開唱 竟嘆：因形象身受其害...
2017/11/03 20:49
〔記者翁子涵／台北報導〕「資深玉女」林慧萍暌違7年，今晚在TICC舉辦「一朵盛開的花」演唱會，開場找來張小燕獻聲，她提到：「很多人在她歌聲中談戀愛、長大，她的內心跟她的歌聲有點不一樣，她是一個會開快車的女人，她談起戀愛來，也沒有在怕的。」接著，林慧萍以一襲粉色蓬裙現身，溫柔飆唱經典歌《往昔》，讓時光瞬間拉回1982年。林慧萍演唱會。（記者趙世勳攝）
林慧萍先是和歌迷寒暄，接著呼應演唱會名稱「一朵盛開的花」，打趣說：「不管你是花很多錢坐在前面或角落，都要一起跟慧萍參與盛開的花演唱會，很難得，因為盛開過後...我就不說了」，惹來全場莞爾。林慧萍演唱會。（記者趙世勳攝）
她一連飆唱《走在陽光裡》、《我是如此愛你》、《滿天小星星》等經典曲，也笑曝自己真的像張小燕所言，「我有一點點因為形象身受其害，很多人喜歡溫柔婉約的我，他們走過來的時候，以為我是很溫馴的貓，後來才發現是孟加拉虎」。林慧萍唱到《無情弦》時，還一度遊走在破音邊緣，不過台下歌迷仍聽的如癡如醉。林慧萍演唱會。（記者趙世勳攝）
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