泰國鄭王廟修繕工程完工 今年12月將重新開放

〔記者莊士賢／台北報導〕泰國著名的黎明寺（又稱鄭王廟），在關閉3年進行修復工程後，預計將於今年12月正式重新開放，屆時旅人遊訪泰國可走訪鄭王廟欣賞其新面貌。 鄭王廟關閉3年進行修復工程後，預計將於今年12月正式重新開放，屆時旅遊泰國可欣賞鄭王廟新面貌。（泰國觀光局提供）

鄭王廟的修繕工程，是泰國近代為寺廟所做的最大修繕和整修工程，目前寺廟的修復工程即將完工並預計於今年12月正式重新開放。慶祝寺廟修繕完工，從12月27日起至 2018年1月5日期間，將舉行為期10天的鄭王廟竣工慶祝活動。慶祝活動有春汶里王朝鄭信（達信大帝）祭祀典禮、古老文化與泰國舞蹈表演，還有關於寺廟歷史的展覽活動，展出鄭王廟在泰國社會中扮演的重要性，展覽將著重在鄭王廟過去歷年來得獎照片展出，以及1865年鄭王廟所拍攝的第一批影像照片。

鄭王廟曾經是供奉玉佛的寺廟，目前是泰國眾多景點中備受遊客青睞及造訪的觀光景點之一。寺廟中高66.8公尺的佛塔是其重要特徵，佛塔上面點綴著貝殼和中國瓷器，在黎明陽光照耀下閃爍著微光，美景引人入勝，

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