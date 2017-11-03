小星星慈善音樂會募款不足 簡文秀呼籲齊援失親兒

〔記者楊明怡／台北報導〕失親兒福利基金會年度活動「2017小星星慈善音樂會」將於12日下午在中油大樓國光廳舉行，基金會今（3）召開記者會表示，經過幾個月募款，狀況不如預期，希望社會大眾伸出援手，協助失親兒度過年末難關。 聲樂家簡文秀（右二）、活動代言人嚴爵（右三）與失親兒合唱〈奇異恩典〉。 （億光文化基金會／提供）

基金會表示，因各種意外失去父母的孩子們，被稱為「小星星」，因為他們身處黑暗，只能透出微弱的光芒，需要社會大眾的愛心扶持，才有機會發光發亮。「小星星慈善音樂會」今年是第3次舉辦，前年募得近80萬，去年約60萬，今年目標300萬，募款2個多月，現還募不到一百萬，待認購的票券尚有近200張。

「2017小星星慈善音樂會」由聲樂家簡文秀、黃頌慈指揮的「新店愛樂管弦樂團」及失親兒組成的「小星星合唱團」攜手演出，簡文秀將演唱國語老歌、民謠和世界名曲，新店愛樂管弦樂團則帶來拉威爾〈美女與野獸的對話〉，和曾入圍金曲獎傳統藝術類最佳作曲的盧盈豪為「小星星」們創作的〈燕子啊！〉等多首歌曲。 聲樂家簡文秀。 （億光文化基金會／提供）

受邀出席記者會的簡文秀表示，她已經把歌聲免費獻給社會20多年，只要是對社會有益的活動，她永遠是義務志工。她說，「小星星」們無論求學和生活都需要很多幫忙，她將在12日的音樂會演唱多首耳熟能詳又溫馨勵志的歌曲，呼籲社會大眾伸手齊援失親兒，為弱勢盡一份心力。 失親兒基金會執行長馮玉玲（右起）頒贈感謝狀給聲樂家簡文秀和活動代言人嚴爵。 （億光文化基金會／提供）

「2017小星星慈善音樂會」票券認購可電：02-27477555轉218，或見失親兒福利基金會官網http://www.orphan.org.tw/

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。