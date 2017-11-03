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首頁 > 婉君推

（影音）張立昂瞞女友手骨折 帶傷聯手方泂鑌開戰

2017/11/03 19:16

Acer電競派對記者會，方泂鑌（左）、張立昂。（記者潘少棠攝）〔記者吳志偉／台北報導〕張立昂與方泂鑌今天出席Acer電競派對記者會，兩人在現場首次共同組隊，線上《英雄聯盟》開戰。談起打線上遊戲，張立昂透露以前曾經沒日沒夜的沉迷在遊戲世界，從一早玩到隔天早上才願意去睡覺，還誇張到被當時的女友唸只打電動不陪她。

　

Acer電競派對記者會，方泂鑌（左）、張立昂。（記者潘少棠攝）張立昂笑說，如果女友氣到怒拔電源線，第一次反應不是先安撫對方，而是立刻再連線，因為這樣還來得及補救。一旁方泂鑌則說，以前也被女友唸太愛打線上遊戲，為了讓對方也有參與感，他乾脆教女友玩，「沒想到她後來玩得比我還兇。」

　

Acer電競派對記者會，張立昂小指骨折 。（記者潘少棠攝）張立昂今天現身時，手包紥著繃帶及固定板，他表示：「其實我也不確定怎麼受傷的，應該是之前修錄音器材時傷到，這幾天愈來愈痛，感覺不對勁才去看醫生，結果才發現有輕微骨折。」問他女友邵雨薇知道嗎？他回：「是這兩天發生的事，還沒有跟她說。」

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