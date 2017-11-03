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第十三屆林榮三文學獎 明天頒獎！

2017/11/03 18:39

〔自由副刊〕明天就是第十三屆林榮三文學獎頒獎典禮，現場將公布新詩獎、短篇小說獎、散文獎等獎項名次，歡迎讀者文友一起見證書寫者的榮耀！參加頒獎典禮，可獲贈可愛童趣的阿力金吉兒小提袋，與優美詩意的阿尼默資料夾，共三種款式。（林榮三文化公益基金會提供）

典禮由作家郭強生主持，到場者可獲贈可愛童趣的阿力金吉兒小提袋，與優美詩意的阿尼默資料夾，共三種款式。11月4日下午2時半，是第十三屆林榮三文學獎頒獎典禮，現場將公布新詩獎、短篇小說獎、散文獎等獎項名次。（林榮三文化公益基金會提供）

時間：11月4日下午2時半

地點：台北市瑞光路399號2樓，《自由時報》國際演藝廳

第十三屆林榮三文學獎得獎名單

【新詩獎】

吳建樑〈眾聲絮語〉

李依亭〈雨中走路〉

曹馭博〈與蒂蒂復健一日〉

許芳綺〈小蟻〉

然　靈〈投手之丘〉

【短篇小說獎】

陳東海〈刣雞蔡仔〉

游玫琦〈淡淡的，三月天〉

葉　琮〈第二次青春〉

解昆樺〈拳縫糾結的玫瑰〉

羅曉盈〈手煞車〉

【散文獎】

沈信宏〈玫瑰之夜〉

崔舜華〈神在〉

游善鈞〈男人的手肘〉

馮孟婕〈安島島民之死〉

楊莉敏〈不散〉

【小品文獎】

王書緋〈青果之累〉

李家棟〈腹語〉

沈信宏〈不滿〉

徐禎苓〈蝦趴〉

許勝雲〈沉默〉

陳建嘉〈快死了〉

陳彥誌〈掉藥 〉

陳翔羚〈業務員小戴〉

黃志聰〈棋盤格子〉

薩　芙〈雪地來的毛孩子〉

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