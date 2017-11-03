第十三屆林榮三文學獎 明天頒獎！
2017/11/03 18:39
〔自由副刊〕明天就是第十三屆林榮三文學獎頒獎典禮，現場將公布新詩獎、短篇小說獎、散文獎等獎項名次，歡迎讀者文友一起見證書寫者的榮耀！參加頒獎典禮，可獲贈可愛童趣的阿力金吉兒小提袋，與優美詩意的阿尼默資料夾，共三種款式。（林榮三文化公益基金會提供）
典禮由作家郭強生主持，到場者可獲贈可愛童趣的阿力金吉兒小提袋，與優美詩意的阿尼默資料夾，共三種款式。11月4日下午2時半，是第十三屆林榮三文學獎頒獎典禮，現場將公布新詩獎、短篇小說獎、散文獎等獎項名次。（林榮三文化公益基金會提供）
時間：11月4日下午2時半
地點：台北市瑞光路399號2樓，《自由時報》國際演藝廳
第十三屆林榮三文學獎得獎名單
【新詩獎】
吳建樑〈眾聲絮語〉
李依亭〈雨中走路〉
曹馭博〈與蒂蒂復健一日〉
許芳綺〈小蟻〉
然 靈〈投手之丘〉
【短篇小說獎】
陳東海〈刣雞蔡仔〉
游玫琦〈淡淡的，三月天〉
葉 琮〈第二次青春〉
解昆樺〈拳縫糾結的玫瑰〉
羅曉盈〈手煞車〉
【散文獎】
沈信宏〈玫瑰之夜〉
崔舜華〈神在〉
游善鈞〈男人的手肘〉
馮孟婕〈安島島民之死〉
楊莉敏〈不散〉
【小品文獎】
王書緋〈青果之累〉
李家棟〈腹語〉
沈信宏〈不滿〉
徐禎苓〈蝦趴〉
許勝雲〈沉默〉
陳建嘉〈快死了〉
陳彥誌〈掉藥 〉
陳翔羚〈業務員小戴〉
黃志聰〈棋盤格子〉
薩 芙〈雪地來的毛孩子〉
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