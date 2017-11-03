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何超蓮力邀站台 反遭譚詠麟爆砸麵粉

2017/11/03 18:38

〔記者翁子涵／台北報導〕鄧紫棋與何超蓮成立的志願團體「Smile With Us HK 一起微笑」昨在銅鑼灣進行街頭表演，她們化身「微笑女戰士」進行比賽，為香港「童」心微笑基金募款，最終何超蓮隊以一分之差輸，被主持人譚詠麟以砸沾滿麵粉的海綿做懲罰，連鄧紫棋都被拖下水，嚇得她驚叫連連。譚詠麟、何超蓮、鄧紫棋一同出席公益活動。（蜂鳥音樂提供）

何超蓮雖被麵粉砸得面目全非，但她笑說完全不介意，「只要幫到有需要的小朋友，即使下次有更大挑戰也會答應」，更透露邀約譚詠麟時，對方一口就答應，讓原以為譚詠麟一年才會回訊息的她，又驚又喜。譚詠麟往何超蓮、鄧紫棋臉上砸麵粉。（蜂鳥音樂提供）

此外，熱衷於公益的鄧紫棋，籌備一年的「GEMiracle Foundation 棋蹟慈善基金」最近也正式成立，日前更參加「彭博交易簿慈善日」活動，化身接線生鼓勵大家慷慨解囊，她笑說：「我叫人捐錢的必殺技就是唱歌給他聽，用我的歌聲收買他們。有幾個電話都好深刻，我一問可不可以捐多點錢，他們即刻就答應，令我好驚訝又興奮。」

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