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謝金晶要爸放心去 豬哥亮卻託夢要「這個」

2017/11/03 17:55

〔記者洪素津／台北報導〕豬哥亮兒子謝順福和女兒謝金晶偕同好友王彩樺一同錄製TVBS《小燕有約》，謝金晶談到爸爸豬哥亮還是不小心眼淚潰堤，坦言夜深人靜的時候還是想到爸爸豬哥亮，今日謝順福睽違20年再度上節目，謝順福表示今天「哥代父職」帶上妹妹謝金晶宣傳專輯，問及豬哥亮有無託夢，謝金晶笑說「爸爸託夢跟我要一件紅色衣服」，一旁王彩樺也說「我也夢到豬大哥，似乎來幫我調解事情的」。王彩樺也夢到豬哥亮。（TVBS提供）

謝金晶錄製節目談及爸爸豬哥亮，最近的連結除去爸爸基隆墓地放新歌《放心》給爸爸聽之外，謝金晶透露豬哥亮透過夢境跟她要了一件「紅色衣服」，隨後謝順福兄妹倆趕緊到目前擲杯，謝金晶一擲發現竟是笑杯，於是謝順福改口問「爸爸你是要一套紅西裝嗎？」沒想到一擲就是聖杯，謝順福表示現在已經找豬哥亮專門造型師準備，要完成爸爸心願，笑說「爸爸在那邊也有觀眾要做秀啦」。豬哥亮兒子謝順福和女兒謝金晶偕同好友王彩樺一同錄製《小燕有約》。（TVBS提供）

王彩樺則是夢見自己和別人吵架，豬哥亮在一旁調解的感覺，但詳細夢境真的忘記了，她笑說「我很想記起來，但是我一睡醒就忘記了」。

另外之前謝順福將幫爸爸推出父親生平常設展，還結合VR、3D投影等新科技，讓豬式幽默再現江湖，今天問及一事謝順福表示陸續籌備中，約莫12月時會召開記者餐敘，一定會告訴大家。謝金晶夢到豬哥亮要一套紅西裝。（TVBS提供）

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