余文樂PO合照喊拍《頭文字D 2》 讓粉絲們暴動啦

陳冠希也是頭文字D原班人馬之一。（翻攝自陳冠希臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本漫畫《頭文字D》從1995年開始連載，近20年的時間，漫畫中熱血的賽車情節累積了不少粉絲觀看，更成為現在的經典漫畫之一，該漫畫也在2005年被翻拍成真人版電影，大受粉絲們歡迎，而今日余文樂在Instagram上PO出一張合照，語帶玄機釣足粉絲胃口。



周杰倫在頭文字D中飾演主角藤原拓海，也憑著這部電影奪了金馬獎項。（翻攝自周杰倫臉書）

《頭文字D》電影版於2005年推出後大受歡迎，粉絲們也引頸期待著第二集的推出，今日余文樂在IG上PO出和周杰倫以及導演劉偉強的合照，並在文中表示「有沒有那麼巧，是不是要拍《頭文字D》2？」，照片中周董戴著口罩保持一貫低調的風格，看似巧遇的照片人物卻恰好都是《頭文字D》的原班人馬，讓既期待又怕受傷害的粉絲們再度熱血了起來，紛紛在文中留言「求求你們快拍，等的好苦」「等了好久，期待」。

余文樂（中）在IG上PO出與周杰倫（左）和劉偉強的合照，難道讓人引頸期待的《頭文字D 2》有譜了？（翻攝自余文樂IG）

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