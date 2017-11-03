搭iPhone X熱潮順風車 電競派對超有「心機」辦在這

〔記者吳佩樺／台北報導〕看準蘋果iPhone X會帶來大批果粉，宏碁今周五起至周日一連3天在台北信義商圈香堤大道舉辦電競狂歡派對！9月在德國柏林消費電子展IFA亮相的頂級電競桌機Predator Orion 9000同步登台。 今日周五起一連三天，宏碁在信義商圈香堤大道舉辦電競狂歡派對。（記者吳佩樺攝）

信義商圈堪稱果粉重鎮，不只有台北101蘋果直營店，更涵蓋電信三雄旗艦門市，因應iPhone X今起開賣，眾多果粉勢必急著取貨、賞機，人潮眾多，正是宣傳的好時機。 宏碁最強電競桌機Predator Orion 9000，現場預購價219,000元，贈送電競椅。（記者吳佩樺攝） 宏碁電競桌機Predator Orion 9000，側面機殼採用大面積的透明設計，可看見內部結構。（記者吳佩樺攝）

有宏碁最強電競桌機之稱的Predator Orion 9000，瞄準專業玩家，號稱效能和散熱效果是歷來最強悍，價格自然也很「高貴」，現場預購價219,000元，贈送電競椅。

宏碁Predator Orion 9000不只搭載最高硬體規格，外型更是酷炫，側面機殼採用大面積的透明設計，可看見內部結構；客製化RGB燈光系統讓玩家自由打造燈光秀。另運用水冷散熱系統，加上最多擁有5個大型風扇，大幅提升散熱。 宏碁Predator Galea 500電競耳機，現場預購價9,900元，贈送滑鼠墊。（記者吳佩樺攝） Predator Cestus 500電競滑鼠，現場預購價2,690元，贈送滑鼠墊。（記者吳佩樺攝）

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