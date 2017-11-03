（影音）展出私密睡衣不害羞！孫燕姿最扭捏這東西...
2017/11/03 17:20
「孫燕姿No.13作品跳舞的梵谷特展」開幕活動。（記者趙世勳攝）〔記者翁子涵／台北報導〕孫燕姿睽違3年推新專輯《跳舞的梵谷》，今來台出席「孫燕姿No. 13作品：跳舞的梵谷特展」，除了展出許多藝術作品，還有她的日常小物，如睡衣、按摩用的網球、老公送的書等，不過最讓她害羞的不是貼身睡衣被粉絲窺見，而是曝光親手畫的3幅畫，孫燕姿羞笑解釋：「因為我覺得我很初級。」
「孫燕姿No.13作品跳舞的梵谷特展」開幕活動。（記者趙世勳攝）孫燕姿在記者會上帶著大家導覽特展，有人看到她兒子的塗鴉直呼好珍貴，她事後卻笑笑說：「但我家裡有100張吧」，透露兒子興趣不在畫畫，反而超愛機器人，還立志要當「變形金剛」，讓她忍不住苦笑說：「好難喔，媽媽不知道怎樣完成他的夢想。」至於穿了十年的睡衣，孫燕姿也透露展完要收回家繼續穿，相當念舊。
「孫燕姿No.13作品跳舞的梵谷特展」開幕活動。（記者趙世勳攝）孫燕姿最近忙於新專輯宣傳，無法常陪在兒子身邊，但她透露老公幫忙照顧得蠻好的；對於老公經常發文誇讚她，孫燕姿也露出幸福模樣，點頭說：「平常發牢騷也都跟他」。「孫燕姿No.13作品跳舞的梵谷特展」開幕活動。（記者趙世勳攝）
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