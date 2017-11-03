大賣場包山包海 還可打流感疫苗

〔記者林欣若／台北報導〕年底是流感疫苗接種的熱門時段，疾病管制署為提供國人更便利的公費流感疫苗接種管道，11/3與全聯福利中心攜手合作齊聲高喊「愛注疫！」，將於11/4至11/5，藉由全台8縣市衛生局協助，於全聯27個指定門市設置接種據點。 全聯營運長蔡篤昌身體力行，現場接種流感疫苗。（全聯提供）

疾管署署長周志浩指出，流感疫苗對健康成人有7到9成的保護效果，今年提供共600萬劑公費疫苗，保護民眾健康。自10/1開打以來，全台設有高達4,000個接種據點，為更貼近民眾生活，今天非常感謝大家的好鄰居全聯福利中心，主動與疾管署合作，提供全國各地共27間全聯福利中心門市場地供民眾接種疫苗，善盡企業公民責任，足為企業合作表率。 全聯共8縣市、27間門市提供場地供民眾施打公費流感疫苗。（全聯提供）

全聯表示，希望透過通路的力量，不僅提供27處全聯門市場地施打流感疫苗接種，並且提供民眾免費純水一瓶。為協助宣傳流感疫苗接種，也於全台全聯門市、全聯福利中心官方網站、Line宣導公費流感疫苗接種訊息，希望盡量擴大接觸點，讓該接種疫苗民眾儘速完成接種。

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