（影音）潘瑋柏談愛情觀 自爆想私下約吳昕

潘瑋柏（右）自爆想和吳昕（左）約會。（翻攝自《快樂大本營》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人潘瑋柏在實境節目與中國藝人吳昕配對成為「無尾熊CP」，粉紅泡泡氛圍引起粉絲關注，節目結束後，兩人還在七夕當天將大頭貼找換成對方，互動相當曖昧。近日潘瑋柏上蔡康永主持的節目《男子甜點俱樂部》時，更鬆口表示「想和吳昕約會」，節目一播出，立即引發熱議。

兩人在節目結束後，仍不停放閃、互動相當甜蜜。（翻攝自愛奇藝）

潘瑋柏在節目一開始就被蔡康永逼問「妳知道吳昕有來過嗎？」他先說知情，蔡康永又繼續問「吳昕告訴你的？」潘瑋柏當場笑了出來，透露吳昕有提醒過他要小心蔡康永的提問，被當場抓包兩人私下仍有連絡。這時，蔡康永又更加猛烈的追問，兩人私下有沒有見過面，沒想到潘瑋柏竟不避嫌的說與吳昕有相約過，不過沒有約成功，主持人又問「希望約成還約不成啊？」潘瑋柏馬上堅定對著鏡頭喊「要約成！」似乎是在對吳昕告白，網友看了影片紛紛表示「太閃了」、「在一起」。

潘瑋柏在節目中談起初戀。（翻攝自愛奇藝）

此外，潘瑋柏罕見在節目中大聊自己的戀愛史，自爆暗戀初戀女友長達2年之久，兩人最後有如願交往，不過戀情只維持了1個半月，相當短命，他說是因為女友愛上自己的好朋友，兩人才因此分手，潘瑋柏也提到自己並不會怪誰，還說「每個人都有自己適合的」對於愛情他看很開。

（影片擷取自愛奇藝，如遭移除敬請見諒。）

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