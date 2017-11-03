變身日本平安貴族 走訪熊野古道
遊客可在大門坂茶屋租平安服裝變身平為安貴族，來段有趣的體驗行程。（日盟國際提供）〔記者周幸叡／台北報導〕日本和歌山縣紀伊半島南部的熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社與那智山青岸渡寺總稱為熊野三山，自古便被視為是神明居住的聖地。2004年，熊野三山與接連其間的參拜古道，以「紀伊山地的靈場與參拜道」之名被列為世界遺產。
每年11月3日的「熊野古道繪卷行列祭典」，重現平安時代皇族貴族隊伍前往熊野三山參拜盛況。（日盟國際提供）熊野古道是熊野參拜道的總稱，有多條參拜路線，其中，中邊路是從京都或西日本前往熊野三山參拜最頻繁使用的的參拜道。這條參拜道最大的特色是沿途有祭祀熊野神之御子神的「王子」神社群遺址，當時皇族、貴族會在各「王子」神社進行讀經及法樂之舞、相撲、和歌會等奉納活動。根據記載，從大阪到和歌山共有90多個王子遺跡，被稱為「九十九王子」。
走訪熊野古道中邊路，感受熊野的神祕與空靈感。（日盟國際提供）這條祈求之道綿長險峻，從瀧尻王子跡開始都是急陡坡，沿途需越過險峻山道，或搭乘小船順熊野河走「川之熊野古道」，若無堅定的修行之心和體力，想前往神域也不是件容易的事呢！
熊野古道是熊野參拜道總稱，以前的人朝拜的行頭有斗笠跟草鞋。（日盟國際提供）每年的11月3日會舉行「熊野古道繪卷行列祭典」，重現平安時代（794～1185）皇族貴族浩浩蕩蕩徒步在熊野古道前往熊野三山參拜盛況。而在通往那智山的大門坂，完整保留著昔日參拜道氛圍，遊客可在大門坂茶屋租平安服裝變身平安貴族，經典行程1小時2,000日圓、體驗行程2小時3,000日圓，在別具氣氛的大門阪附近和熊野那智大社散步，更深刻感受熊野的神祕與空靈感喔！索取相關資料可上和歌山縣觀光推廣台灣連絡處，網址http://www.ri-meng.com/。