台灣首位女性獲獎！張艾嘉獲頒萬寶龍藝術贊助大賞

〔記者方惠宗／台北報導〕張艾嘉獲頒萬寶龍文化基金會2017年「萬寶龍藝術贊助大賞」（Montblanc de la Culture Arts Patronage Award），成為該獎項設立26年來首度獲獎的台灣女性，表揚她多年來鼎力贊助藝術教育的超卓成就。 張艾嘉獲頒萬寶龍文化基金會2017年「萬寶龍藝術贊助大賞」，是該項獎項成立26年來首度獲獎的台灣女性。（Montblanc提供）

1988年，張艾嘉成立了推動年輕藝術家創作的非謀利機構：果實文教基金會，這30年間，基金會不懈地推動年輕人的創作力量，策動他們藉著創作去關心社會。2009年起，果實文教基金會更開展針對高中生舉辦藝術創作體驗營，以及一對一個別指導的進階班活動。

張艾嘉將獲頒發一支刻有其名字的2017年萬寶龍藝術贊助系列西比奧內‧貝佳斯（Scipione Borghese）限量版書寫工具，並授予1.5萬歐元獎金，而張艾嘉將此筆獎金捐贈果實文教基金會。 萬寶龍文化基金會共同主席堤姆法瑞（Till Fellrath，左起）、張艾嘉，以及萬寶龍北亞區總裁張楷先生。（Montblanc提供）

張艾嘉與萬寶龍更攜手合辦以「I Write 書寫．書藝」為主題的展覽會，希望藉「I Write 書寫．書藝」展覽會讓更多人重新體現書寫作為傳情達意方式所蘊涵的情感與溫度，因為這絕對不是電子媒介所能取代的。 張艾嘉與萬寶龍合辦以「I Write 書寫．書藝」為主題的展覽於香港中環The Annex Art Space揭開序幕；展至11月5日。（Montblanc提供）

萬寶龍文化基金會自1992年每年頒發萬寶龍藝術贊助大賞。這一國際知名獎項旨在表彰在文化及藝術領域，有著卓越成就與重要貢獻的傑出人士；他們的承諾往往遠離聚光燈、不為公眾所知，憑著持久的熱情和奉獻精神，以他們在幕後所創造寶貴的價值，幫助世界各地的藝術人才，豐富了全球觀眾的視野。25年間，基金會已經就全球250個藝術項目提供逾400萬歐元的資金贊助。

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