慶成軍30年！GLAY宣布3/17攻蛋開唱

〔記者陳立妍／台北報導〕「日本搖滾天團」GLAY明年即將邁入成軍30周年，6月他們來台擔任金曲獎表演嘉賓，宣布將登上台北小巨蛋開唱，今天終於正式宣布演唱會日期訂於明年3月17日，並特別錄製VCR對台灣歌迷喊話：「上次金曲獎受邀參加演出，覺得那裡是很棒的會場，這次是久違的演唱會，我們很期待那天的到來，我們會展現最棒的演出，請大家到時一定要來。」 GLAY宣布將於明年3月17日首度攻蛋開唱。（相信音樂提供）

顯少舉辦海外演唱會的GLAY，2011年於Legacy舉辦2場演唱會，4年前為了慶祝出道20周年，移師大場地台北南港展覽館開唱。此次3度來台開唱，宣布選在具有指標意義的台北小巨蛋，更具意義。



GLAY與台灣相當有淵源，與五月天從2001年的「GLAY EXPO」開始至今累積多年的友誼，五月天《你要去哪裡》演唱會也特別邀請GLAY擔任嘉賓，合唱的歌曲《I'm in Love》。12年後，雙方再度合作，主唱TERU跨刀為《傷心的人別聽慢歌》日文版填詞與合唱，兩大天團英雄惜英雄，時常進行音樂交流，還互送吉他，金曲獎上怪獸所彈的吉他便是五月天於今年武道館演出時團長TAKURO親送的吉他，金曲慶功宴上兩團更相約要再一起合作。此外，更多有關GLAY演唱會的詳細資訊，粉絲可密切注意相信音樂官網或臉書粉絲團。

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