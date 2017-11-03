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奧斯卡影帝凱文史貝西 驚爆性侵《紙牌屋》劇組人員

2017/11/03 16:31
曾榮獲兩屆奧斯卡影帝的男演員凱文史貝西，性醜聞連環爆，其主演影集《紙牌屋》的8名劇組人員都出面控訴曾被他性騷擾，其中一人還被性侵得逞。（路透）曾榮獲兩屆奧斯卡影帝的男演員凱文史貝西，性醜聞連環爆，其主演影集《紙牌屋》的8名劇組人員都出面控訴曾被他性騷擾，其中一人還被性侵得逞。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）性醜聞一發不可收拾，遭指控30年前性騷擾男童星，還對紀錄片男導演伸鹹豬手，又有一位男子匿名向英國BBC爆料，史貝西逼他同床，性醜聞3連爆，事後其在Netflix主演的熱門影集《紙牌屋》宣布無限期停播。2日又爆出8名《紙牌屋》劇組男員工，向美媒爆料在片場遭到凱文史貝西性騷擾，其中一人還遭性侵得逞，這名奧斯卡影帝憑著權勢在片場為所欲為，成為受害者一輩子的陰影。

Netflix日前宣布不再製播當家影集《紙牌屋》，未來播出的第6季將會是最後一季，雖劇組先前否認停播與凱文史貝西爆發性醜聞有關，但仍明顯與其做切割。而如今影集停播後，浮上檯面的真相也勢不可擋。《紙牌屋》目前已有8名男性劇組人員匿名向《CNN》爆料，都曾在片場遭凱文史貝西「觸摸下體、游移身體部位」，「長期被性騷擾卻因為對方位高權重，怕投訴會被炒魷魚，一直忍耐至今」。另一名女製片助理也證實自己目睹許多類似的場景。

據《CNN》報導，有一名前製片助理宣稱遭到性侵得逞。他回憶某日下午他被派去巴爾的摩（Baltimore）郊區接送凱文史貝西到片場，在他將行李搬上凱文史貝西的保姆車，與他獨處一室時，他就被推至角落，雖然想反抗，但當時他被嚇壞了，而且對方是「很有權勢」的人，只能任由凱文史貝西「對他做出不當的身體接觸」。

一名前攝影助理無奈表示，這些性騷擾的行為都是發生在「大家都能看見」的地方，凱文史貝西貴為2屆奧斯卡影帝，但卻仗勢凌人，完全不遮掩自己的行徑。而最無奈的是，雖然大家都在討論、大家都心知肚明，但沒有人敢通報上級，因為「沒有人會相信基層劇組人員，只會相信奧斯卡影帝」，得罪他恐怕會落到被開除的下場。

Netflix則在2日的聲明中表示，表示目前只知道劇組在5年前曾發生過類似事件，但已處理完畢。「Media Rights Capital」則表示已成立匿名專線處理性騷擾案件、為劇組人員提供諮商人員及法律顧問。針對多名劇組人員紛紛出面指控，凱文史貝西目前則仍尚未回應。

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