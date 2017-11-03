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柯以柔尪曾上康熙講「偷吃」 主持人小S這樣說...

2017/11/03 15:48

〔記者洪素津／台北報導〕柯以柔和廚師丈夫郭宗坤昨被媒體踢爆6年婚姻情變，婚姻陷入分居3個月，男方更陷入偷吃自家女員工，日前柯以柔與老公郭宗坤曾一起上中天《康熙來了》，兩人在鏡頭前大肆抱怨對方，對於吃這方面兩人觀念不同，郭宗坤也坦言我真的會「偷吃」，今《康熙來了》主持人小S出席珠寶活動，被問及一事，她笑著急撇「別人的家務事我不說啦！Tiffany高級珠寶展，小S。（記者趙世勳攝）

媒體翻出柯以柔與老公郭宗坤上節目《康熙來了》，郭宗坤抱怨柯以柔都會限制我吃東西，所以我都會「偷吃」，柯以柔也反控每次老公吃東西都很快，當時主持人問郭宗坤「柯以柔是否給你很大壓力」，今媒體詢問，小S笑說「你（指媒體）鋪陳這麼久，別人的家務事我不說啦！」小S巧妙躲過話題，提女兒救火。柯以柔與老公。（資料照，記者陳奕全攝）

郭宗坤在節目上說出心裡話「我坦誠我很愛吃，但太太會限制讓我壓力非常大，甚至對我言語的羞辱，『這麼胖還這樣吃，有沒有羞恥心呀』」而柯以柔當初解釋因老公在婚後胖了有10公斤，才會希望他不要吃宵夜，也從沒在與友人聚餐時限制飲食，至於講沒羞恥心等也是開玩笑，如今兩人瀕臨撕破臉。

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