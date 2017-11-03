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迎接微涼之季 這種軍裝感外套經典的讓你穿一輩子

2017/11/03 15:50

Berluti棗紅色絲絨外套。（Berluti提供）〔記者方惠宗／台北報導〕天氣漸涼，不少品牌因應多變季節，推出各種質感的外套，短版外套更被視為紳士衣櫃中不可或缺的單品。以Berluti招牌的軍綠色短版飛行外套來說，這種軍裝短版飛行外套擁有豐富的細節，及不同材質的混合設計，與美國軍隊的飛行外套十分相似，無論是休閒或正式場合皆能完美搭配。

Berluti B-way Scritto深藍色風衣外套。（Berluti提供）Berluti這季還推出一款B-way Scritto 風衣外套，防潑水材質加上經典的「Scritto」書寫圖紋，以及時髦的迷彩，輕量、無襯裡的個性風衣外套，為涼爽天氣、偶爾飄雨之季的最佳之選。

Berluti軍綠色短版飛行外套是永恆時尚的最佳代表。（Berluti提供）同時，一款棗紅色絲絨外套為2017年秋冬時裝秀裡的明星單品，絲滑的絨布材質及亮眼的外型，彰顯Berluti對於色彩的熱情。

Berluti短版飛行外套有許多細節與美國軍隊的飛行外套十分相似。（Berluti提供）Berluti擁有「世上最昂貴的皮鞋」稱號，其歷史可回溯至1895年的巴黎，經由四代家族成員經營，以精湛的製鞋技藝與對皮革和古法染色工藝的熱情，可說是當今時尚「永恆經典」的最佳代表。Berluti軍綠色短版飛行外套是永恆時尚的最佳代表。（Berluti提供）

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