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TWICE子瑜、少時秀英搶揹這一咖 南韓人氣包正式登台

2017/11/03 15:21

orYANY經典LOGO迷你托特包，8,250元。（orYANY提供）〔記者林欣若／台北報導〕配件品牌orYANY廣受眾多韓星推崇，許多當紅女星及女團成員皆為擁護者，如少女時代成員潤娥與秀英、超人氣女團TWICE成員周子瑜、GFRIEND Yerin、前2NE1團員Dara、Girl’s Day惠利、T-ara孝敏，以及男神裴勇俊的老婆朴秀真、知名女星張娜拉、清新女神鄭柔美等人，都是orYANY的粉絲。

少女時代成員秀英揹orYANY包。（orYANY提供）來自紐約並從美洲紅到亞洲的街頭時尚品牌orYANY，包款設計結合紐約街頭時尚和摩洛哥民族風格，加上採用與精品等級的頂級天然皮革，並以合理的價格提供高質感商品，因此廣受年輕族群喜愛。品牌包款款式眾多，喜愛小巧包型不可錯過像是Taylor經典LOGO手提肩包、Taylor經典LOGO迪斯可包；而喜愛大容量的實用性包款，則推薦Holly後背機場包、隨性大方的Ramsey經典LOGO鋪棉肩背托特包等，價格帶約為台幣3,000至12,000元。

TWICE成員子瑜揹orYANY包包。（orYANY提供）orYANY自上個月初進駐台灣開設首間百貨店鋪後，又將於本月份進駐遠東SOGO忠孝館，台灣消費者不用透過網購，就能與韓國同步時尚。

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