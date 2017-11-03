周董父愛爆棚曬「抱小孩照」 網友讚：姿勢超標準

周杰倫日前出現在運動場手中還抱著「小孩」。（翻攝自周杰倫IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕周杰倫「周董」與昆凌結婚後育有一女「小周周」及一子「Romeo」，他近日開通Instagram帳號後，發文率大增，時常在上分享工作、生活等點滴，更於昨（1日）在曬出自己與「小孩」在球場邊玩耍的照片，只見他小心翼翼的的抱著手中的小生命，眼神還充滿著愛意，讓網友興奮地直呼「天王的兒女終於曝光了！」

周董仔細幫狗狗整理衣物，流露出溫柔一面。（翻攝自周杰倫IG）

畫面中，周董身穿黑色球衣球褲出現在球場，還以雙手抱嬰兒的方式抱著小孩，難得展現溫柔一面，不過仔細一看才發現，周董手中抱的「小孩」不是家中的寶貝女兒「小周周」，也不見帥兒「Romeo」，原來被他呵護抱在懷裡的是一隻小型犬，周董還為狗狗穿上吊帶褲、配上黑色帆布鞋，整體走街頭風看起來超有型，而他抱狗狗的姿勢就像在抱孩子，也被網友笑虧「父愛爆棚」、「在家抱兒女出外抱狗兒」，還有網友表示周董在家一定常照顧孩子，大讚他「抱狗狗的姿勢很標準」。

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