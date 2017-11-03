他來自台灣！亞裔男帶台灣味登廚神國際舞台

來自台灣家庭的王凱傑（左），在《廚神當道美國版8》登場。（Star World提供）〔記者許世穎／綜合報導〕廚藝選秀節目《廚神當道美國版》全新第8季即將首播，在前幾集初選中，難得看到比較多亞裔臉孔參賽者，其中一位參賽者王凱傑更是來自台灣家庭，觀眾懷念的前評審喬也有望將在本季現身。

來自台灣家庭的高中音樂老師王凱傑從小就在中華料理環境下成長，深受母親廚藝影響，在第1集初選中，面對干貝食材祭出三吃料理，生吃、蒸煮以及乾煎並善用中華料理的辛香料蔥、薑、蒜，讓評審高登、克里絲緹娜、亞倫主廚一開始擔心是否太過貪心時間不夠，但結果卻意外讓評審們印象深刻！未來的競賽發展也更讓台灣觀眾引頸期待。

前評審喬（右二）有望出現《廚神當道美國版8》擔任客座評審。（Star World提供）除了來自全美深具潛力的煮夫煮婦們之外，上一季冠軍尚恩歐尼爾，以及觀眾懷念的前評審喬將會出現在這一季節目中擔任客座評審。而《廚神當道美國版》能夠持續發光發熱，最重要的精神人物當然少不了廚神高登，根據富比世2017年名人百大排行榜，高登是唯一進入百大的主廚，身價淨值高達48億台幣。

高登擺脫小時受虐的陰影，靠著對料理的熱愛開創不少膾炙人口的好節目，更令人津津樂道的是，他表示即使他過世後，也不會將財富留給他四個孩子，就算一起搭飛機，他的孩子也只能坐經濟艙，不要他們養成被慣壞的習慣，希望他們可以靠自己的力量闖出一片天，就像《廚神當道美國版》的精神一樣。最新一季《廚神當道美國版8》本週日晚上8點將於Star World頻道全台首播。

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