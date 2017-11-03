駁斥盧秀燕「對價」、「圖利」指控 鄭麗君：將正式提告

國民黨立委盧秀燕及國民黨台中議員黃馨慧今召開記者會質疑文化部長鄭麗君不知利益迴避。（記者陳鈺馥攝）〔記者楊明怡／台北報導〕國民黨立委盧秀燕、台中市議員黃馨慧今（3）召開記者會，指控文化部長鄭麗君投資的慕哲社企公司，其轉投資公司「好伴駐創」於2015、2016年間獲得台中市政府合計700萬元的標案，又以「對價」、「圖利」等字眼指涉文化部文化部挹注台中市政府幾十億。鄭麗君發聲明駁斥該指控為「惡意抹黑誣陷，移花接木」的烏龍爆料，並決定針對「對價」、「圖利」等汙衊字眼提告以正視聽；對盧、黃兩人汙名化中央支持台中地方發展，則「實感痛心」。

文化部長鄭麗君3日出面受訪，針對早上國民黨立委盧秀燕、台中市議員黃馨慧指控自己「首長不知利益迴避」的說法做出回應，並表示已請律師準備相關資料提告。（記者黃耀徵攝）鄭麗君於聲明稿中指出，她於2012年就任不分區立委前即辭去慕哲社會企業董事長，就任立委後即卸任慕哲董事職務，至今未經營營利事業；慕哲社企成立於2011年，目前由她的丈夫沈學榮經營，目的在支持年輕人進行社會企業創業而非獲利，「好伴」成立於2013年11月，慕哲因台大社會系「社會經濟組織的創新與設計」學程媒合而贊助投資，投資後沈學榮並未參與「好伴」營運，慕哲也未從好伴獲利，且慕哲與「好伴」經營的共同工作空間已於2016年停業，資金已用罄，目前正在辦理解散事宜。

鄭麗君澄清，近日文化部與台中市府協力推動「國家漫畫博物館」的計畫，是台中市長林佳龍向前文化部長洪孟啟爭取，由前行政院長張善政召開協調會表示支持。慕哲與文化部和台中市合作推動建立台灣漫畫史一事毫無關聯，「盧立委及黃議員不但醜化慕哲支持年輕人創辦社企的一片好意，也抹煞年輕人對社企的推動與努力，甚至汙名化中央支持台中文化建設，本人實感痛心。」

鄭麗君強調，她從擔任立委到部長，薪資大多捐出，擔任青平台基金會董事期間，基金會更從未承接政府標案或計劃。無論從政或參與公益，她與丈夫沈學榮對社會公共事務的投注，都是希望拋磚引玉，累積社會正向變革能量，絕不容許被惡意抹黑誣陷，移花接木，以及烏龍爆料。

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