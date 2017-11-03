（影音）師妹點名男友典範 品冠卻喊「離遠一點」

〔記者陽昕翰／台北報導〕新人秦宇子今晚將在台北小河岸開唱，沒想到演出前卻掛病號，擔心失聲的她趕緊到醫院打消炎針，她苦笑說：「因為是人生第一次開唱，不想留下遺憾！」下午彩排時，同門的大師兄品冠也到場幫她打氣。

秦宇子（右）演唱彩排，師兄品冠站台。（記者胡舜翔攝）秦宇子推出首張專輯《LUNA》，她對個人首場演唱會相當期待，不忘練唱了台語金曲《苦海女神龍》，讓前來探班的品冠很驚訝，他談到：「我會的台語歌只有《志明與春嬌》、《家後》，還有2011年跟嚴爵在犀利趴表演的《一支小雨傘》！」

秦宇子也表示，超級欣賞師兄會唱歌又有肩膀，「像品冠哥這樣有才華、又幽默、又是為家打拚的好男人，絕對是我未來找男友的典範！」沒想到品冠看到她抱病上陣，打趣：「我應該離遠一點，新專輯還有3首沒錄完，回去打流感疫苗不知道來不來得及。」搞笑逗樂全場。

今晚的演唱會，秦宇子將挑戰西洋歌后的組曲，包括碧昂絲《Crazy in love》、蕾哈娜《Umbrella》、Duffy《Mercy》等，放話載歌載舞給歌迷驚喜。

新人秦宇子今晚將在台北小河岸開唱。（記者胡舜翔攝）

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