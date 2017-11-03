歷年最快！iPhone X半小時賣破千台 果粉換機潮提早1年

燦坤表示，iPhone X開賣半小時，全台已賣破千台。圖為排隊民眾。（記者吳佩樺攝）〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone X今日開賣，首批到貨量少，蘋果經銷商燦坤先前就預告旗下全台83家Apple Shop均有現貨，燦坤表示：「開店半小時，全台已賣破千台，破紀錄地快。」

燦坤現貨最多的台北內湖旗艦門市今日排隊人潮逾300人，7成民眾選擇256GB，頭香鄭小姐本週二就來排隊，和表哥一起來排隊搶購。

德誼數位在台北信義威風門市舉辦首賣，果粉排隊搶免費人損保固名額。（記者吳佩樺攝）另一業者德誼數位今日送出20名iPhone X民眾免費拿人損保固，總經理杜偉昱指出：「高達三分之二民眾都選256GB，全玻璃機身加上單機價格高，預計保固等相關防護周邊需求成長5成。」另觀察到此次換機民眾不少人原使用iPhone 7，可見iPhone X帶動換機潮提早1年。

STUDIO A搶客大手筆，買iPhone X就送南韓首爾雙人來回機票。（記者吳佩樺攝）此外，今年首度不開放現場排隊的STUDIO A，為了搶客，買iPhone X就送南韓首爾雙人來回機票。STUDIO A分析目前iPhone X預約人數已是iPhone X的2年，亦是歷年最高量。

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