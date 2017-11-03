雙宋大婚眾星雲集 唯獨不見媒人趙寅成
2017/11/03 13:47
趙寅成、宋仲基和李光洙3人堪稱是演藝圈金三角。（翻攝自TVREPORT）〔娛樂頻道／綜合報導〕堪稱是演藝圈金三角趙寅成、宋仲基和李光洙，3人友誼深厚，但日前雙宋大婚卻獨缺趙寅成始終沒出現，從進場到大合照都未見其身影。有粉絲為了看趙寅成豪砸3600美金（約台幣10萬元）飛來韓國，卻連人影都沒見到，撲了個空。
雙宋大婚眾星雲集，獨缺趙寅成未現身。（翻攝自Naver）因韓劇《太陽的後裔》結緣的宋仲基和宋慧喬上月31日在首爾舉辦世紀婚禮，婚禮當天眾星雲集，彷彿是星光大道。有眼尖的粉絲發現，為兩人牽線的趙寅成並未現身婚禮。有粉絲砸下3600美金（大約台幣10萬元）買商務艙機票飛到韓國為了見趙寅成一面卻沒見到本人。不過據了解賓客名單中有他的名字，可能是為了避開媒體走祕密通道或後門進入會場。
粉絲為見趙寅成砸下3600美金（約台幣10萬元），飛到韓國卻沒見到本人。（翻攝自mydaily）曾因合作《那年冬天風在吹》和喬妹傳緋聞的趙寅成，原先是《太陽的後裔》男主角的屬意人選，但檔期喬不攏而婉拒，轉而推薦宋仲基，意外促成雙宋戀。
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