割腕女星P圖遮男友 囧遭豬隊友出賣
2017/11/03 11:22
何雁詩（右）4月與鄭俊弘（左）十指緊扣公開認愛。（資料照，星島日報提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕港星何雁詩與「小陳奕迅」鄭俊弘交往後，戀情被外界看衰，一度傳出遭經紀公司「棒打鴛鴦」，甚至還喝酒割腕，左手縫了7、8針，昨（2日）與一票友人慶生，她刻意用貼圖遮住男友的臉，沒想到最後卻遭豬隊友出賣。
何雁詩昨過25歲生日。（翻攝自Instagram）何雁詩昨過25歲生日，找來一票好友慶祝，事後在Instagram寫下感言，直指自己學會愛，「相愛，愛自己，謝謝我的朋友，我真的是一個幸運的女孩，讓你們每個人都是我的朋友，我很幸福！不能更感謝！」還貼出慶生大合照，她身穿紅衣站在蛋糕前，後方卻出現愛心貼圖，突兀感與整體十分不搭嘎。
何雁詩（中）與眾好友慶生，卻將站在身後的男友鄭俊弘以愛心貼圖遮住。（翻攝自Instagram）好友翟威廉隨後貼出原圖，愛心底下的人是何雁詩的男友鄭俊弘，貼出15分鐘後，疑發現洩密，他才趕緊將照片刪掉，何雁詩事後向媒體表示，沒有請翟威廉刪照，只是溝通上有誤會，至於用愛心遮男友，只是想儘量低調。何雁詩慶生原圖，意外遭友人曝光。（翻攝自Instagram）
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