大賣場週年慶 35支iPHONE X天天抽

三好米特級台梗米，2.2kg / 239元，憑卡買一送一。（全聯提供）〔記者林欣若／台北報導〕iPHONE X開賣，排隊人潮成話題，看準iPHONE X的魅力，全聯19週年慶今日開跑，打出35支iPHONE X天天抽，希望創造更大商機。

訂價高達3萬5900元的iPhone X 64G是許多消費者今年最引頸期盼的夢幻手機，現在只要在全聯超級週年慶期間持福利卡到全聯消費滿400元即有機會抽中iPhone X 64G。天天抽、共計35支的iPhone X 64G價值不輸百貨周年慶高價滿額禮，獲得的門檻卻低上許多，堪稱是今年超級周年慶最值得期待的會員限定好禮。

雀巢咖啡館藏系列3合1，特價158元，憑卡買一送一。（全聯提供）全聯19週年慶從11/3日起至12/7共計35天，除了超過300項商品憑福利卡買一送一，今年更特別針對會員推出8項專屬好禮，包括會員持福利卡扣點50點即可換得來店禮一份，週週皆有不同好禮相送；只要下載全聯APP並完成任務，最高可免費獲得500點福利點；全聯APP已綁卡會員單筆消費滿800元再送500點；持福利卡於活動期間全店單筆消費滿400元即有機會免費得到，總計35支iPHONE X天天抽；會員扣500點福利點可得到一張亞太電信優惠券，憑券到亞太電信選購ASUS手機指定專案再折1000元；購買當週指定類別用品（衛生紙、口腔潔品、保健食品、衣物清洗、碗盤清洗用品、身體和頭髮清潔用品）滿額加送福利點20倍；購買任一項生鮮商品即可享湯底現折10元優惠（李錦記系列湯底折5元）；只要至全台有國泰世華ATM之門市進行任一筆帳務交易即可參加ATM轉轉樂，輕鬆抽福利點及買菜金等多項好禮，獎項總金額超過100萬元。 舒潔香氛舒適－白茶沁香抽取衛生紙，特價188元，憑卡買一送一。（全聯提供）

全聯表示，週年慶業績年年成長，2016年業績較前年成長超過一成，今年的「超級週年慶」優惠規格更較去年為高，預計業績可望再成長一成。

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