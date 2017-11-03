宋仲基爸婚禮致詞曝光！幾句話逗笑全場賓客

〔娛樂頻道／綜合報導〕「雙宋」宋仲基、宋慧喬婚禮圓滿落幕，小倆口昨（2日）低調赴歐洲度蜜月，有賓客向媒體曝光宋仲基父親在婚宴上的致詞，其中「雙宋夫妻很會賺錢」，讓全場笑翻。

宋仲基（左）、宋慧喬（右）世紀婚禮圓滿落幕。（翻攝自Naver）一名獲邀參加雙宋婚禮的賓客，2日向媒體透露，宋仲基父親在婚禮上的致詞內容，「今天來這裡的人都是對宋仲基、宋慧喬格外照顧的人，如果他們做錯了什麼，請教訓他們。」他甚至還說：「如果覺得今天招待有所不足，請要求新郎新娘再請客，他們是很會賺錢的朋友。」妙語如珠逗樂全場。

宋仲基（左）、宋慧喬（右）世紀婚禮圓滿落幕。（翻攝自Naver）宋仲基父親接著向宋慧喬喊話：「從現在開始是我們家媳婦了！」並要對方不要太擔心，他會像疼愛女兒的方式來疼愛喬妹，超暖致詞獲眾人讚賞。雙宋7月宣布婚訊後，曾傳出宋仲基的父親不滿宋慧喬年紀比兒子大，他立刻出面闢謠，「我聽過有傳言說我反對這門婚事，但我絕對沒有說過那些話，都是誤會一場。」 宋仲基、宋慧喬（紅圈處）2日低調赴歐洲度蜜月。（翻攝自微博）

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