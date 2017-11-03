泰瑞斯「看到林詣彬」 撂話退《玩命》後悔了？
2017/11/03 10:15
泰瑞斯吉布森及巨石強森都是「玩命」系列的老班底，近日卻傳出不合風波。（翻攝自泰瑞斯吉布森IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕演出《玩命關頭》系列走紅的好萊塢男星泰瑞斯吉布森（Tyrese Gibson）日前在IG上大暴走不僅公開嗆聲巨石，更放話要退出《玩命關頭9》。今日又發文提到很開心看到林詣彬（Justin Lin）回來執導，並感性的說道：「當我們看到林詣彬，就像看到保羅沃克…。」此話一出，讓網友認為他是不是反悔退出。
泰瑞斯吉布森今日感性發文，表示很開心林詣彬回歸劇組，但被外界認為是想反悔退出。（翻攝自泰瑞斯吉布森IG）泰瑞斯吉布森今日再度發文，並稱這是最後一篇有關於巨石強森的PO文，除了強調自己不會和對方同台演出外，更提及林詣彬回歸劇組就好像看到《玩命關頭》家庭再度團聚。這番話讓人懷疑他還是會出演《玩命關頭9》，但網友更希望他可以停止發表各種攻擊巨石的言論。
泰瑞斯先前發文嗆聲巨石。（翻攝自泰瑞斯吉布森IG）泰瑞斯近日情緒起伏大，先是強調自己只是對巨石強森沒有考慮到他的狀況，就擅自推出外傳電影感到不滿，但從來沒有對對方生氣，下一秒卻又砲轟：「感謝巨石強森我要等到2020年才會看到你們，我也不會刪掉PO文，自私的人的真相需要被提醒。」還提到對方在這2天的風波爆發以來，還沒有主動打電話聯絡他，前後說詞反覆令人摸不著頭緒，也讓外界擔心他的心理狀況。
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