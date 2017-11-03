限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

泰瑞斯「看到林詣彬」 撂話退《玩命》後悔了？

2017/11/03 10:15

泰瑞斯吉布森及巨石強森都是「玩命」系列的老班底，近日卻傳出不合風波。（翻攝自泰瑞斯吉布森IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕演出《玩命關頭》系列走紅的好萊塢男星泰瑞斯吉布森（Tyrese Gibson）日前在IG上大暴走不僅公開嗆聲巨石，更放話要退出《玩命關頭9》。今日又發文提到很開心看到林詣彬（Justin Lin）回來執導，並感性的說道：「當我們看到林詣彬，就像看到保羅沃克…。」此話一出，讓網友認為他是不是反悔退出。

泰瑞斯吉布森今日感性發文，表示很開心林詣彬回歸劇組，但被外界認為是想反悔退出。（翻攝自泰瑞斯吉布森IG）泰瑞斯吉布森今日再度發文，並稱這是最後一篇有關於巨石強森的PO文，除了強調自己不會和對方同台演出外，更提及林詣彬回歸劇組就好像看到《玩命關頭》家庭再度團聚。這番話讓人懷疑他還是會出演《玩命關頭9》，但網友更希望他可以停止發表各種攻擊巨石的言論。

泰瑞斯先前發文嗆聲巨石。（翻攝自泰瑞斯吉布森IG）泰瑞斯近日情緒起伏大，先是強調自己只是對巨石強森沒有考慮到他的狀況，就擅自推出外傳電影感到不滿，但從來沒有對對方生氣，下一秒卻又砲轟：「感謝巨石強森我要等到2020年才會看到你們，我也不會刪掉PO文，自私的人的真相需要被提醒。」還提到對方在這2天的風波爆發以來，還沒有主動打電話聯絡他，前後說詞反覆令人摸不著頭緒，也讓外界擔心他的心理狀況。

 

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
柯以柔為3子咬牙撐 團購直播業績曝光 柯以柔為3子咬牙撐 團購直播業績曝光
2017/11/03 07:14
柯以柔老公認了分居到處睡 謊稱建中學霸原因瞎爆 柯以柔老公認了分居到處睡 謊稱建中學霸原因瞎爆
2017/11/03 07:20
馬景濤樂扛5子重擔 要前辣妻開心戀愛 馬景濤樂扛5子重擔 要前辣妻開心戀愛
2017/11/03 07:22
4年前老公約會嫩妹曾力挺 柯以柔：當時維護他很不值！ 4年前老公約會嫩妹曾力挺 柯以柔：當時維護他很不值！
2017/11/03 06:54
柯以柔尪睡頂樓撇外遇 業者趁勢再捅一刀 柯以柔尪睡頂樓撇外遇 業者趁勢再捅一刀
2017/11/03 07:32
賈靜雯撇金援護弟媳 「朱芯儀胖瘦我喜歡」 賈靜雯撇金援護弟媳 「朱芯儀胖瘦我喜歡」
2017/11/03 07:59
腥夫發聲明救婚姻 柯以柔淚已哭乾不回應 腥夫發聲明救婚姻 柯以柔淚已哭乾不回應
2017/11/03 07:08
爆婚變前曾PO文 柯以柔夫：人變了不是記憶中的你 爆婚變前曾PO文 柯以柔夫：人變了不是記憶中的你
2017/11/03 08:10
52歲女星尪想拚老二 兒不准竟撂話...大爆笑 52歲女星尪想拚老二 兒不准竟撂話...大爆笑
2017/11/03 09:05
王瞳復合王建復無望？網友求情：艾成別生氣 王瞳復合王建復無望？網友求情：艾成別生氣
2017/11/03 08:07
不怕硬碰iPhone X！HTC U11+首創透視機身 五月天加持 不怕硬碰iPhone X！HTC U11+首創透視機身 五月天加持
2017/11/03 07:00
半年玩完！梁云菲掰了「先性後愛」男歌手 半年玩完！梁云菲掰了「先性後愛」男歌手
2017/11/03 09:21
柯以柔尪聲明「過不好」討拍 網友怒：心中只有那女人 柯以柔尪聲明「過不好」討拍 網友怒：心中只有那女人
2017/11/03 07:52
陳沂真的脫了！ 臉書自PO全裸照 陳沂真的脫了！ 臉書自PO全裸照
2017/11/03 10:24
（影音）3座奧斯卡影帝驚爆退休 息影之作曝光！ （影音）3座奧斯卡影帝驚爆退休 息影之作曝光！
2017/11/03 07:36
白雲惹腥遭換角？陳亞蘭虧：沒來拍戲就出事 白雲惹腥遭換角？陳亞蘭虧：沒來拍戲就出事
2017/11/03 07:29
安心亞大露性感美背 女神難得同框男神吳尊 安心亞大露性感美背 女神難得同框男神吳尊
2017/11/03 08:12
（專訪）曾怒批被劫財劫色 影后談感情坦言「有錯誤經驗」 （專訪）曾怒批被劫財劫色 影后談感情坦言「有錯誤經驗」
2017/11/03 07:49
《X戰警》出櫃導演遭控指姦好友男友 威脅不准說 《X戰警》出櫃導演遭控指姦好友男友 威脅不准說
2017/11/03 07:32
前《大學生》網紅考駕照 出動神器狂賣嗲 前《大學生》網紅考駕照 出動神器狂賣嗲
2017/11/03 08:17
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.