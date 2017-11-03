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首頁 > 婉君推

數百人冒雨熬夜！果粉排4天拿到iPhone X 超幸運多拿一支

2017/11/03 08:55

〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone X今早8點起首賣，即使下著雨，電信三雄信義旗艦門市仍有破200位果粉冒雨搶機，澆熄不了熱情。

中華電信頭香鄭先生排隊近4天，終於買到iPhone X，業者大方多送一支。（記者吳佩樺攝）iPhone X首批到貨量少，電信三雄台北信義威秀門市因為總計有250至300支現貨可搶，從昨晚開始就湧現果粉排隊人龍熬夜搶機，中華電信頭香鄭先生甚至本周一就來排隊，排近4天就為了搶iPhone X給家人，衝著iPhone 8首賣時頭香多送一支手機，所以才這麼早來排隊，昨晚還因為血糖過低去看醫生，今早終於如願拿到二支iPhone X，他笑說：「實在太開心了！」另一中華電信排隊民眾曾小姐亦抽中多一支iPhone X帶回家，十分興奮地說：「簡直不敢相信

台灣大哥大頭香王先生是資深果粉，拿到iPhone X第一件事是玩臉部辨識。（記者吳佩樺攝）遠傳電信排得第一的蘇先生也是3天前就來了，特地請年假來排隊買給爸爸，爸爸今早到場為他加油。台灣大哥大頭香王先生是資深果粉，幾乎每一代iPhone都擁有，能在第一時間入手iPhone X，覺得排隊這麼多天很值得，拿到手機第一時間就是玩臉部辨識。

遠傳電信排第一的蘇先生，排3天為了買iPhone X給爸爸。（記者吳佩樺攝）

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