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首頁 > 婉君推

男星裸身露肌拚小鮮肉 沒想到下一秒就落漆

2017/11/03 08:59

〔記者吳志偉／台北報導〕亞洲旅遊台年底即將推出新節目《與海島的約定》，由天氣女孩Yumi、Ria、型男主廚吳秉承、王輔立及陽光混血型男羅平三班人馬主持，最終回輪到羅平接下第三棒。這次金門企劃為了他特別安排衝浪、軍事體驗雷射槍戰、高空擊球，還與金門最健美的男孩們大比身材。

羅平為《與海島的約定》到金門出外景。（亞洲旅遊台提供）身為印度混血羅平，展現良好基因，在衝浪的時候大方秀出六塊肌，還對著海唱歌，結果意外在金門被粉絲認出來，讓他超開心。羅平這次為了節目特地帶了平時練腹肌的滾輪來金門，他搞笑的邊繃著肌肉邊說：「這樣鏡頭可以嗎？」看得旁邊的女工作人員直喊眼睛都要懷孕了。　

　不僅如此，羅平還登門挑戰金門人氣最夯的「健美蜂」比拚身材，裡面每個男孩看起來都像健美選手，羅平主動站過去排一排，畫面完全不違和賣萌笑說：「還好平常有在練，我可以加入他們耶！」每個男孩都是蜂農，平常會裸著上身一起跑步、健身，再去蜂園工作。

羅平為《與海島的約定》到金門出外景。（亞洲旅遊台提供）看到羅平來體驗採蜜跟放蜂，其中一個健身蜂農教練幽默的說：「每個舉手投足講求力與美，被叮也要很MAN，不可以大聲叫出來。」只見羅平穿著無袖及短褲錄影，絲毫不畏懼蜜蜂的攻擊，僅帶著防蜂帽就開始錄影，但錄到一半為了試吃花粉又索性整個拿下來，屆時全身零防護，讓旁邊的健身蜂農直呼他很幸運都沒被叮，沒想到才誇沒多久，羅平準備體驗搖蜜的程序時，馬上被叮了一包，痛得大喊：「哇！我被叮了！」蜂農邊笑邊拔蜜蜂的刺，笑著說：「你剛完全不MAN，不能加入我們了。」讓羅平哭笑不得。

羅平為《與海島的約定》到金門出外景。（亞洲旅遊台提供）羅平為《與海島的約定》到金門出外景。（亞洲旅遊台提供）羅平為《與海島的約定》到金門出外景。（亞洲旅遊台提供）羅平為《與海島的約定》到金門出外景。（亞洲旅遊台提供）羅平為《與海島的約定》到金門出外景。（亞洲旅遊台提供）

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