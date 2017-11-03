前《大學生》網紅考駕照 出動神器狂賣嗲

〔記者吳志偉／台北報導〕前《大學生了沒》班底的溫妮，繼捷運翻唱網路神曲《Beep Beep I'm a Sheep》，創造百萬點擊率後，此次電動機車看中其人氣，特地借出車子供她練習及考駕照。

前《大學生了沒》班底溫妮。（翻攝自黃于恩 溫妮臉書）對於這次有機會能夠拍攝這支影片，溫妮開心笑說：「之前媽媽都不讓我騎車，因為會很擔心我變成三寶，但這一次終於可以利用工作之便，學習騎車，他們也就沒有什麼好反對了。」讓一旁幫溫妮做影片全紀錄的妹妹相當羨慕。

溫妮接著說：「而且一開始就知道這個電動機車品牌，覺得外型很像精品，但卻又很可愛有型，就像時尚配件般，加上輕巧靈活的車身，真的是考照神器呢！難怪之前在路上看到不少都是該品牌的女性車主。」

自認平衡感很好的溫妮表示，之前騎腳踏車跟滑板車都不是問題，所以即便從來沒有騎過機車，她也覺得信心滿滿，不過練習時把養樂多當三角錐，卻壓破養樂多，讓她都苦笑說「養樂多好可憐！」但多虧平穩的車身和靈活的操控性，讓訓練的過程中越來越上手。

前《大學生了沒》班底溫妮。（翻攝自黃于恩 溫妮臉書）回想考照那天，溫妮直呼壓力超大，因為有7位親友團陪她考試，超擔心考不過的她，還預先報名了7天後的考照。雖然筆試96分過關，她仍調皮的騙妹妹沒有過關，不過路試就沒那麼順利，幫她把車騎到會場的朋友，居然在考試前一分鐘才到，讓她完全沒時間練習，連她撒嬌主考官都不領情，她說：「可能真的太緊張了，我在第一次的直線7秒的第1秒就壓線，我只好調整呼吸、放輕鬆，還好第二次順利過關。」

雖然後來拿到駕照，目前溫妮還是不太敢載人，希望再多多練習，不過也說自從有了駕照，終於可以省錢不用坐小黃，也比坐捷運省很多時間，重點騎車不用擔心找不到停車位的困擾。

剛過生日的溫妮，生日當天卻那都沒去，只有待在家睡一整天及跟家人吃飯，生日願望就是工作表現能越來越好，家人身體都平安健康，她也透露接下來還有一系列有趣的合作影片，希望大家都能持續關注。

影片連結：（相關影片取自臉書，如遭移除敬請見諒）

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