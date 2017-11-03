爆婚變前曾PO文 柯以柔夫：人變了不是記憶中的你

〔記者吳志偉／台北報導〕柯以柔與日本料理廚師郭宗坤6年婚姻生變，上月31日爆出郭宗坤疑似偷吃女員工，柯以柔在抓包老公與小三出國，又在小三家過夜後徹底崩潰；事發後郭宗坤徹底神隱，直到昨晚才打破沈默發表聲明，不但否認婚外情，還強調這幾天都睡在塌塌米的包廂。不過事實上，他在28日也發過一篇文章，提到：「塌塌米的香味，懷念的味道，人變了不是記憶中的你。」

柯以柔與老公郭宗坤爆出6年婚姻生變。（資料照，泰迪星娛樂提供）郭宗坤在聲明中表示，10年前曾受訪自稱學霸，從建中跳級，卻被踢爆讀的是惇敘工商，他坦言確實沒有建中學歷，因為虛榮心作祟，並且懇求「希望我親愛的家人和你們，都願意再給我一次機會。」對此，柯以柔友人透露，她第一時間就看到郭宗坤的聲明，但毫無反應，應該是介意郭的聲明並未道歉，至於要離婚或保留婚姻，她目前不願去想，也無法決定。

回顧郭宗坤受訪時曾說過「她根本沒有照顧過我，我衣服都自己洗」、「樓頂躺著睡覺也可以，有時候在樓梯上趴著」、「如果真的有什麼，那直接就是在台灣就開房間了啦」等，引起許多討論，更被網友酸簡直是超瞎金句。

柯以柔老公郭宗坤曾在爆發婚外情前，在臉書上PO文提到「人變了不是記憶中的你」。（翻攝自郭宗坤臉書）

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