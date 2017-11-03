限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

鮮肉演員操到皮開肉綻 整片屁股都是血

2017/11/03 07:57

三立偶像劇《已讀不回的戀人》卡司發佈會，管麟。（記者陳逸寬攝）〔記者吳志偉／台北報導〕台視、三立新週日偶像劇《已讀不回的戀人》男主角鍾承翰，昨天率領劇中兩自行車隊隊員首次曝光出場，該劇找來許多小鮮肉，包括楊鎮、管麟、賴東賢、英承晞、金在勳、林敬倫、鍾亞翰、杜季祥、黃柏峰等人。為了演出這部號稱電視版的《破風》，大夥經過3個月的密集魔鬼訓練，被苦操到狂吐又受傷流血。

管麟之前因演出《飛魚高校生》打開知名度，他透露在訓練過程他摔車摔最慘，有幾次因為太過激烈，連人帶車翻滾了好幾圈，包括腳及整片屁股都嚴重挫傷，他笑說：「教練看到我流了一大片的血，習以為常地說沒事，包紮好後緊接著再進行下個訓練。」

三立偶像劇《已讀不回的戀人》卡司發佈會，金在勳。（記者陳逸寬攝）另外，來自南韓的金在勳說得一口流利口文，記者會上還教大家如何用韓文說「已讀不回的戀人」。繼《真情之家》陽詠存的「溫馨英文」之後，未來《已讀不回的戀人》播出後，在「三立華劇」臉書也將推出金在勳的韓文教室。三立偶像劇《已讀不回的戀人》卡司發佈會 （右起）金在勳、英承晞、賴東賢、管麟、鍾承翰、楊鎮、林敬倫、鍾亞翰、杜季祥、黃柏峰 （記者陳逸寬攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
柯以柔老公哭求給機會 嘴硬沒外遇只認學歷造假 柯以柔老公哭求給機會 嘴硬沒外遇只認學歷造假
2017/11/02 23:05
老公哭訴「過得不好」求原諒 柯以柔無感說⋯ 老公哭訴「過得不好」求原諒 柯以柔無感說⋯
2017/11/02 23:55
馬景濤樂扛5子重擔 要前辣妻開心戀愛 馬景濤樂扛5子重擔 要前辣妻開心戀愛
2017/11/03 07:22
柯以柔老公認了分居到處睡 謊稱建中學霸原因瞎爆 柯以柔老公認了分居到處睡 謊稱建中學霸原因瞎爆
2017/11/03 07:20
4年前老公約會嫩妹曾力挺 柯以柔：當時維護他很不值！ 4年前老公約會嫩妹曾力挺 柯以柔：當時維護他很不值！
2017/11/03 06:54
柯以柔為3子咬牙撐 團購直播業績曝光 柯以柔為3子咬牙撐 團購直播業績曝光
2017/11/03 07:14
柯以柔老公澄清沒外遇 期望家人再給一次機會 柯以柔老公澄清沒外遇 期望家人再給一次機會
2017/11/02 23:10
柯以柔尪睡頂樓撇外遇 業者趁勢再捅一刀 柯以柔尪睡頂樓撇外遇 業者趁勢再捅一刀
2017/11/03 07:32
不怕硬碰iPhone X！HTC U11+首創透視機身 五月天加持 不怕硬碰iPhone X！HTC U11+首創透視機身 五月天加持
2017/11/03 07:00
腥夫發聲明救婚姻 柯以柔淚已哭乾不回應 腥夫發聲明救婚姻 柯以柔淚已哭乾不回應
2017/11/03 07:08
爆婚變前曾PO文 柯以柔夫：人變了不是記憶中的你 爆婚變前曾PO文 柯以柔夫：人變了不是記憶中的你
2017/11/03 08:10
賈靜雯撇金援護弟媳 「朱芯儀胖瘦我喜歡」 賈靜雯撇金援護弟媳 「朱芯儀胖瘦我喜歡」
2017/11/03 07:59
（影音）3座奧斯卡影帝驚爆退休 息影之作曝光！ （影音）3座奧斯卡影帝驚爆退休 息影之作曝光！
2017/11/03 07:36
（專訪）準金馬影后談遺憾 自爆這件事有點自卑 （專訪）準金馬影后談遺憾 自爆這件事有點自卑
2017/11/02 23:11
柯以柔尪聲明「過不好」討拍 網友怒：心中只有那女人 柯以柔尪聲明「過不好」討拍 網友怒：心中只有那女人
2017/11/03 07:52
王瞳復合王建復無望？網友求情：艾成別生氣 王瞳復合王建復無望？網友求情：艾成別生氣
2017/11/03 08:07
《X戰警》出櫃導演遭控指姦好友男友 威脅不准說 《X戰警》出櫃導演遭控指姦好友男友 威脅不准說
2017/11/03 07:32
白雲惹腥遭換角？陳亞蘭虧：沒來拍戲就出事 白雲惹腥遭換角？陳亞蘭虧：沒來拍戲就出事
2017/11/03 07:29
（影音）舒米恩小島簡單生活 下海竟遇鯊魚共游 （影音）舒米恩小島簡單生活 下海竟遇鯊魚共游
2017/11/02 23:28
（專訪）曾怒批被劫財劫色 影后談感情坦言「有錯誤經驗」 （專訪）曾怒批被劫財劫色 影后談感情坦言「有錯誤經驗」
2017/11/03 07:49
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.