鮮肉演員操到皮開肉綻 整片屁股都是血

三立偶像劇《已讀不回的戀人》卡司發佈會，管麟。（記者陳逸寬攝）〔記者吳志偉／台北報導〕台視、三立新週日偶像劇《已讀不回的戀人》男主角鍾承翰，昨天率領劇中兩自行車隊隊員首次曝光出場，該劇找來許多小鮮肉，包括楊鎮、管麟、賴東賢、英承晞、金在勳、林敬倫、鍾亞翰、杜季祥、黃柏峰等人。為了演出這部號稱電視版的《破風》，大夥經過3個月的密集魔鬼訓練，被苦操到狂吐又受傷流血。

管麟之前因演出《飛魚高校生》打開知名度，他透露在訓練過程他摔車摔最慘，有幾次因為太過激烈，連人帶車翻滾了好幾圈，包括腳及整片屁股都嚴重挫傷，他笑說：「教練看到我流了一大片的血，習以為常地說沒事，包紮好後緊接著再進行下個訓練。」

三立偶像劇《已讀不回的戀人》卡司發佈會，金在勳。（記者陳逸寬攝）另外，來自南韓的金在勳說得一口流利口文，記者會上還教大家如何用韓文說「已讀不回的戀人」。繼《真情之家》陽詠存的「溫馨英文」之後，未來《已讀不回的戀人》播出後，在「三立華劇」臉書也將推出金在勳的韓文教室。 三立偶像劇《已讀不回的戀人》卡司發佈會 （右起）金在勳、英承晞、賴東賢、管麟、鍾承翰、楊鎮、林敬倫、鍾亞翰、杜季祥、黃柏峰 （記者陳逸寬攝）

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