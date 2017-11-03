賈靜雯撇金援護弟媳 「朱芯儀胖瘦我喜歡」

賈靜雯生氣在臉書上直言：「請不要再批評我的家人。」（翻攝自賈靜雯臉書）〔記者洪素津／台北報導〕朱芯儀當年演出《犀利人妻》中的小三爆紅，但隨即懷孕生子，目前育有2子的她重心放在家庭，工作量大幅減少，日前就被爆出全家都靠賈靜雯救濟，朱芯儀則是喊冤否認，表示老公衛斯理有投資餐飲、自己臉書也有業配文，此外她還被媒體直指「身形圓潤」，對此，賈靜雯看到新聞則是爆氣「他們的生活不用我來金援他們！因為他們很富有。」

朱芯儀日前被爆出全家靠賈靜雯救濟，她則是喊冤否認。（TVBS提供）賈靜雯生氣在臉書上直言：「請不要再批評我的家人～姊姊會生氣。」認為弟弟衛斯理和朱芯儀小倆口幸福打拚過著過自己想要的生活，為何要一直的拿來做比較？賈靜雯反問「什麼叫幸福？」難道賺得多名氣大就是幸福的代表？她表示自己很敬佩衛斯理和朱芯儀選擇用他們要的自在生活方式，強調「他們的生活不用我來金援他們！因為他們很富有～」

至於朱芯儀近期出席活動被媒體指出身形圓潤回不去了，賈靜雯也說胖瘦又怎樣，認為現在的朱芯儀活得更像自己，「我喜歡。」

賈靜雯聲援朱芯儀。（翻攝自賈靜雯臉書）

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