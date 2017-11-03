柯以柔尪聲明「過不好」討拍 網友怒：心中只有那女人

〔記者洪素津／台北報導〕柯以柔和廚師老公郭宗坤看似童幻的一段愛情恐嘎然而止，柯以柔婚後一連生下3位子女，勤奮賺錢養家，但老公郭宗坤卻傳出經濟狀況不佳還和自家女員工過從甚密，更甚爆出假學歷，昨郭宗坤終於在網路那頭發出聲明，極力否認有婚外情，和外遇行為，強調家在他的心目中地位極重，不過此聲明又引起網友更大反彈，認為內容完全沒有對老婆柯以柔的歉意，紛紛留言回嗆「聲明只有你自己和那個女人」。

柯以柔先生郭宗坤發出聲明，極力否認有婚外情，（資料照，記者陳奕全攝）郭宗坤昨終於面對媒體發出聲明，請求外界給他與家人一點空間，讓他們能靜下來溝通，更說明自己並沒有建中學歷，坦言傷害了喜愛自己和支持自己的人，最終強調他心中，「家」是最重要的。聲明中也提及自己確實已分居，還過得不是很好，也說明和孩子關係沒有裂痕，只是內文完全隻字未到老婆柯以柔，網友直言聲明裡完全沒看到對老婆的愛和歉意，還討拍自己過得不是很好，心寒「再冷，也不該拿別人的棉被暖自己。」

日前網友也對郭宗坤接受媒體的回應，整理出經典瞎句，其中「樓頂躺著睡覺也可以，有時候在樓梯上趴著」這句被網拍業者相中，竟然以這為標語大力推賣頂樓和樓梯間專用睡袋，有趣標語讓大家都笑了。

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