（影音）劉以豪遭罰裸奔 竟被女星嫌棄「不想看」

劉以豪（右三）和宋芸樺（右二）在片中共組月球幫。（星泰提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕台片《帶我去月球》靈感來自張雨生的同名歌曲，講述劉以豪飾演的男主角穿越回到1997年，那個正在經歷香港回歸、口蹄疫爆發、張雨生車禍的年代，編劇馮勃棣透露，該片劇本是以「夢想」為出發點撰寫，日前也獲台北市電影委員會「拍台北」電影劇本徵選的貳獎肯定。

劇組為還原90年代，特別找到了當時最當紅的「街頭快打」和「格鬥天王」機台，讓演員石知田和姚愛寗看了大呼懷念，嚴正嵐和李銓也趁拍攝空檔大玩街舞機和太鼓達人。

劉以豪在片中被同儕逼穿泡泡襪。（星泰提供） 劉以豪在片中穿越回到高中時期，與「月球幫」死黨們重溫青春，但他飾演的汪正翔在「月球幫」裡地位最低、常被欺負，有次他遊戲最輸遭懲罰「裸奔」，宋芸樺飾演的李恩佩竟還嫌棄，笑說：「他裸奔這麼傷眼睛，真的有人要看嗎？」於是改逼他穿上當年女生間流行的泡泡襪，畫面相當爆笑滑稽；該片12月1日在台上映。

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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