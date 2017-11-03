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首頁 > 婉君推

（專訪）曾怒批被劫財劫色 影后談感情坦言「有錯誤經驗」

2017/11/03 07:49

惠英紅今年以《血觀音》工於心計的母親一角入圍金馬影后。（金馬執委會提供）〔記者許世穎／專訪〕57歲的金像獎影后惠英紅前晚在香港出席活動時自爆已10幾20年沒拍拖，坦言「想再談戀愛」，昨接受專訪時笑說其實回答是鬧著玩的，「對於感情我沒有強求，當然有，那是最好，可是寧缺勿濫，不想浪費時間」，更說「我也曾經有錯誤經驗」，因此學會理智。

惠英紅笑說感情不強求，自己寧缺勿濫。（翻攝自微博）惠英紅80年代末曾和經常在港片中演反派的黃子揚交往，但因對方不檢點分手，之後不再提舊情，曾批對方「劫財劫色」，還形容是「人生最大污點」。她昨笑說自己有人追，「我又不是Lesbian（女同志），真人也比上鏡頭還好，你說會沒有嗎？」

不過她強調不是因為害怕而不談感情，「我不會害怕任何事情，因為沒有任何事情是要命的，每個人的人生中都會碰到一些不好的事」。提到擇偶條件，她說不要太老，但不能比她年輕；不用比她高，帥也不是重點，「重點是要人好，有自己的事業跟工作，不會要依靠我，起碼他能自立，不要依靠女人！」

惠英紅也感嘆「太小就出來江湖」，比她小幾歲的，思維容易追不上她，「感覺像要多照顧一個人，我這輩子還是希望被照顧，把我壓下去的感覺」。其次還是要有愛心，「尤其是愛父母，簡單聊幾句就看的出來，我很會算的！」

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