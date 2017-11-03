（影音）3座奧斯卡影帝驚爆退休 息影之作曝光！
2017/11/03 07:36
丹尼爾戴路易斯在《霓裳魅影》飾演一名50年代的服裝設計師。（翻攝自YouTube）
〔記者吳琬婷／綜合報導〕影史上首位3度拿下奧斯卡影帝的60歲英國演員丹尼爾戴路易斯，精湛演技有目共睹，他6月底卻無預警宣布退休息影，讓影迷大感扼腕，而他退休前演出的最後一部電影《霓裳魅影》即將上映，昨釋出首支預告，丹尼爾在片中演出一名50年代的服裝設計師，光是預告就能一窺他絲絲入扣又內斂的演技，被看好再度問鼎奧斯卡、再創無人能及的紀錄。
丹尼爾戴路易斯在《霓裳魅影》飾演一名50年代的服裝設計師。（翻攝自YouTube）
《霓裳魅影》由導演保羅湯瑪斯安德森執導，他曾以《黑金企業》將丹尼爾送上奧斯卡影帝寶座，如今兩人2度合作，格外令人期待。該片故事背景設定在1950年代的戰後倫敦，知名裁縫師雷諾斯伍德考克（丹尼爾戴路易斯飾）與他的姊姊絲蘿（蕾絲莉蔓薇爾飾）身處英國時尚的中心，以獨特風格替皇室、明星、名媛、貴婦和社交名流著裝。
丹尼爾戴路易斯在《霓裳魅影》飾演一名50年代的服裝設計師。（翻攝自YouTube）
伍德考克的生命中有許多女人來來去去，給予這位抱定獨身主義的單身漢源源不絕的靈感與陪伴，直到他結識一名年輕堅強的女子艾爾瑪（維琪克雷普飾），她很快的成為他不變的繆思與情人。伍德考克卻發現以往一板一眼、精心編織的生活因為愛情而陷入混亂。
《霓裳魅影》將於2018年 2月23日在台上映。
相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）
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