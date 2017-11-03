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柯以柔老公認了分居到處睡 謊稱建中學霸原因瞎爆

2017/11/03 07:20

〔記者曾德蓉／台北報導〕柯以柔與日本料理廚師郭宗坤6年婚姻生變，柯以柔在抓包老公與小三出國，又在小三家過夜後徹底崩潰；事發後郭宗坤徹底神隱，到昨晚首度打破沈默，發表聲明，但並未針對柯以柔對他的所有控訴道歉，反而是針對謊稱建中跳級致歉，柯以柔看完聲明後也說話了。

柯以柔（右）過去常和老公郭宗坤一起上節目。（資料照）據柯以柔友人透露，她第一時間就看到郭宗坤的聲明，但毫無反應，研判可能是介意郭的聲明並未向她道歉，她這幾天情緒一上來，仍不時會崩潰痛哭，至於要離婚或選擇原諒，繼續這段婚姻，她目前不願去想，也無法決定。柯以柔經紀人則表示，她已表態不願回應。

郭宗坤在聲明中強調，沒有外遇或任何婚外情行為，並辯稱與柯以柔分居後，他從8月就睡在餐廳的塌塌米包廂、地下室併排的椅子或車上，如果再列入他之前回應的自家女員工住家樓梯間、頂樓，等於寧願5個地方到處睡，就是鐵了心不回家睡，也稱得上是頗為離奇。

郭宗坤在聲明中唯一道歉的部分，則是被踢爆學歷造假，他在10年前受訪自稱學霸，從建中跳級，但被打臉讀的是惇敘工商，連柯以柔都被瞞6年才知情，聲明坦承，確實沒有建中學歷，因為虛榮心作祟「沒有主動否認」，對於現在的結果很懊悔，最後針對這件事懇求「希望我親愛的家人和你們，都願意再給我一次機會。」止血意味濃厚。

郭宗坤聲明稿全文：

1.本人感謝近日來媒體朋友的關係，以及全體員工、顧客、友人門的支持，宗坤都銘記在心，但仍然衷心請求大家能給我和家人一些空間，讓我們能好好靜下來溝通，畢竟在我心中，這個「家」是最重要的。

2.我想無論是財務、子女以及婚姻生活各方面，我們夫妻間出現一些問題，所以大約在今年8、9月間，我就開始暫住在汐止的店裡，那個有塌塌米的包廂，或是地下室併排的椅子上，有時候因為早起買魚貨也會睡在車上；店裡的員工、朋友都知道，這段期間我其實過得不太好。

3.雖然婚姻生活出了一些狀況，但我與孩子的關係仍十分親密，在例行的工作行程中，我一定會找出時間和孩子們相處，也未從停止過身為父親對於子女們的愛與陪伴（也特別感謝我岳父母幫忙接送小孩），無論如何我都希望我和以柔的情況，不要影響到他們。

4.本人並無任何婚外情、外遇的行為，影射本人與日籍女性員工有婚外情的不實報導，已造成大家不必要的困擾及傷害，希望相關報導能謹慎查證，對於這些子虛無（烏）有的內容，自行澄清或撤回。

5.最後，我並沒有建中學歷；一直以來我都是一個廚師，也只是一個廚師，當初沒有對於學歷這件事情說清楚，或說因為這件事有些話題性，抑或有些虛榮，我沒有主動去否認這件事，現在想起來真的很懊悔，很抱歉；我忘了那些願意支持我、愛我的人，並不是因為我的學歷背景，而是因為我這個人，無論是牽起另一半的手，或是端出一道料理，務必要讓對方感受到那份誠懇的心意，希望我親愛的家人和你們，都願意再給我一次機會。

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